Bakan tekrar bakıyor! Gördüğünüz şey önemli bir ipucu veriyor

Sosyal medyada zaman zaman gündeme gelen ve birçok kişinin üzerine uzun uzun tartıştığı görsellerle hepimiz karşıya karşıya kalıyoruz. Öyle ki birçok kişi optik illüzyonun insan psikolojisine dair önemli bilgiler verdiğini bile düşünüyor. Buna göre ilk baktığınızda önce neyi gördüğünüz kişiliğiniz hakkında pek çok detayı ortaya çıkarabilir! Youtube'daki 'Bright Side' kanalında da bu tarz içerikleri sevenler için birçok optik illüzyon görüntüsü bulunuyor. Söz konusu görseller insan beyninin algılama konusunda kişiden kişiye nasıl farklı şekilde çalıştığını gözler önüne serer nitelikte.EĞER OTURAN BİR KADIN GÖRÜYORSANIZ...Gelelim hangi görüntünün ne anlam içerdiğine... Örneğin videoda yer alan ilk görselde kimileri oturan siyah saçlı bir kadın görüyorken, kimileri de çene bölgesinin öne çıktığı bir yüz görüyor. Videoda yer alan bilgilere göre oturan kadını görenler hakkında, “İnsanlar sizi sessiz ve utangaç biri olarak görüyor. Başkalarının sizi tanımasını zorlaştırıyorsunuz, yalnızlıktan zevk alıyorsunuz ve yalnız kaldığınızda hiçbir şekilde reddedilmiş hissetmiyorsunuz” şeklinde yorum yapılıyor. Geniş bir çeneye sahip yüz görenlerin ise ayrıntılardan çok bütüne odaklanan, dışa dönük olduğu ve sosyalleşmenin bu kişiler için enerji kaynağı olduğu belirtiliyor. Ek olarak, “Sorunları tartışarak çözmeyi tercih ediyorsunuz. Kolay ve açık bir kişiliğiniz var. İnsanlar sizi ulaşılabilir ve arkadaş canlısı birisi olarak görüyor” ifadeleri de kullanılıyor.AĞAÇ GÖRENLER DETAYLARA TAKILIYORVideo içinde bulunan bir başka görselde de ağaç ve surat detayı bulunuyor. Görsele baktığında ağaç görenlerin detaycı olduğu belirtiliyor. Ayrıca bu kişilerin ruh halini okumakta usta olduğu, bu sebeple de düşünceli ve sempatik insanlar olarak görüldüğü ifade ediliyor. Ağaç görenlerin ise daha rasyonel olduğu ve mantıkla hareket ettikleri savunuluyor. Bu sayede de tedirgin ve gergin hissedenlere akıl yürütme konusunda yardımcı olabilecekleri belirtiliyor.HIZLI GEÇİŞ YAPANLAR DAHA YARATICIVideoda optik illüzyon içeren ve uzun süredir tartışma konusu olan resimler de bulunuyor. İlk olarak 1892 yılında bir Alman dergisinde yer alan ve 7 yıl sonra ABD'li psikolog Joseph Jastrow tarafından kullanılan çizimin, yaratıcılığınıza ya da beyninizin ne denli hızlı çalıştığına dair çok şey söylediği öne sürülüyor. Görsele bakanlar ördek ve tavşan gördüğünü dile getiriyor. Uzmanların yaptığı yoruma göre ise mesele ikinci hayvanı ne kadar hızlı algıladığınız. Jastrow, gözlerimizin yanı sıra beynimizle de gördüğümüze vurgu yapmak için bu illüzyonu kullandı. Araştırmaya göre yaratıcı insanlar, iki hayvan imajı arasında diğer insanlara göre daha hızlı geçiş yapabiliyor.Videoda ördek görenlerin daha yaratıcı ve sanatsal düşünme, duygularını rahat şekilde ifade edebilme yeteneğine sahip oldukları belirtiliyor. Tavşan görenlerin ise ileri derecede okuma, yazma ve hesaplama yeteneği olduğu iddia ediliyor.ŞAMDAN MI, İNSAN YÜZÜ MÜ?Videoda yer alan bir başka görsele bakanlar ise şamdan veya birbirine bakan iki insan yüzü gördükleri hakkında yorumlarda bulundu. Denilene göre şamdan görenler ileri seviye analitik düşünme yeteneğine sahip. Bazı uzmanlar şamdan gören kullanıcıların içe kapanık kişiler olduğunu ve zamanını evde tek başına geçirmeyi sevdiğini söylüyor. Birbirine bakan iki insan yüzü görenlerin ise problemlerden kaçmadığını ve onlarla yüzleşmeyi tercih ettiklerini söylüyor. Bu insanların dışa dönük ve çevrelerinde kendilerini enerjik hissettirecek insanların olduğu belirtiliyor.ADAMI GÖRENLER BÜTÜNE ODAKLIBir başka görselde ise bir otomobil, elinde dürbün bulunan bir adam veya A harfi videoyu izleyenlerin karşısına çıkıyor. Otomobil görenlerin özgürlüğüne düşkün olduğu, kendi isteklerini ön planda tuttuğu belirtirken, elinde dürbün tutan adam görenlerin ise küçük detaylar yerine resmin bütününe odaklandığı anlatılıyor. Dürbün tutan adam gören kullanıcıların bilgiyi hızlı şekilde özümsediği ve derinlemesine analiz yapmadan hayatlarında uygulamaya başladığı da ifade ediliyor. A harfi gören kişilerin ise insanların hoşuna gidecek fikirler ürettiği, insanların özlem duyduğu şeyleri fark etme yetenekleri olduğu iddia ediliyor.BEYNİNİZİN SAĞ TARAFININ DAHA İYİ ÇALIŞTIĞINI GÖSTERİYORKullanıcıların tartıştığı görsellerden birisinde ise genç bir kadın veya saksafon çalan bir adam görülüyor. Genç kadın görenlerin sağ beyninin daha iyi çalıştığı belirtilirken, bu kişilerin yaratıcı ve zengin hayal gücüne sahip oldukları iddia ediliyor. Görsele baktığında saksafon çalan bir adam görenlerin ise sol beyninin sağa oranla daha gelişmiş olduğu, hesaplama ve analiz yeteneklerinin gelişmiş olduğu vurgulanıyor.