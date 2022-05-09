Milyonlarca memurun merakla beklediği emekli aylığı ve ikramiyesinde önemli artışlar sağlayacak 3600 ek gösterge düzenlemesi için detaylar Mayıs ayı içerisinde belli olacak. Kapsamlı şekilde ele alınan 3600 ek gösterge taslağı ve metninin tamamlanarak önce TBMM'ye gelmesi ardından da 2022 yılı bitmeden yasalaşması bekleniyor.Öte yandan Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge toplantısının bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.Çok çeşitli hazırlanan 3600 ek gösterge taslakları ile çalışmalar devam ediyor.Kamuda çalışan milyonlarca memur ve emekli sandığı emeklisinin hem maaşlarını hem de ikramiyelerini artıracak ek gösterge çalışmasında sona yaklaşıldı.Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge için son viraj! İşte tablo tablo 3600 ek gösterge taslak metni: Ek gösterge kimlere verilecek?Kamu oyunda 3600 ek gösterge çalışması olarak bilinen ancak tüm unvanlardaki ek göstergeleri değiştirecek çalışma ile ilgili iki toplantı yapılmıştı. 3. ve son toplantıda taslaklara son şeklin verilmesi, kamu tarafının belirlediği çerçevenin masada sendikalar ile tartışılması bekleniyor.Daha önceki çalışmalarda Memur-sen tekliflerini ve taleplerini iletmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yetkilileri , alternatif rakamlar ve mali yükü konusunda çalışmalarını tamamladılar.Ek gösterge aralığına göre; aktif çalışanların dağılımı ile emekli olanların sayısı, bugün emekliliğe hak kazananlar ile önümüzdeki 3 yıl içerisinde emekli olabileceklerin tahmini sayısı üzerinde simülasyonlu çalışmalar hazırlandı.Yapılan çalışmalarda; Öğretmenler, polisler din görevlileri ve hemşirelerden oluşan 4 meslek grubuna yönelik ek gösterge düzenlemesi; diğer unvanları da etkiliyor. Kamu personel sisteminde yapılacak ek gösterge düzenlemesi , kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı açısından bazı kadrolarda da ek gösterge düzenlemesi yapılması sonucunu ortaya çıkardığı belirlendi.Ek gösterge düzenlemesinde öne çıkan unvanlar ise şöyle sıralanıyor:*Ek göstergesi (3600) olan genel müdür yardımcısı, daire başkanı, başkan yardımcısı, grup başkanı,*Ek göstergesi (3000) olan üniversite genel sekreter yardımcıları,*Ek göstergesi (3000) olan belediye bağlı kuruluş daire başkanları,*Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan ve ek göstergesi (3600) olan daire başkanı, birinci sınıf emniyet müdürleri ile ek göstergesi (3000) olan ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf emniyet müdürleri,*Ek göstergesi (3600) olan bakanlık il ve bölge müdürleri ile ek göstergesi (3000) olan bakanlık il müdürleri ile bağlı kuruluş bölge müdürleri ve bunların yardımcıları,*Ek göstergesi (3000) olan avukat, hukuk müşaviri, istatistikçi, kimyager vb. meslek personeli,*Ek göstergesi (2200) olan teknikerlerin ve diğer yükseköğrenim görmüş memurlar,*Ek göstergesi bulunmayan yardımcı hizmetler sınıfı personeli.MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN: TEKLİF BEKLİYORUZMemur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Erzincan İl Divanı'nda yaptığı konuşmada, 'Toplu sözleşme masasında aldığımız ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi kararımızda 3. toplantıya kadar Memur-Sen tarafı olarak söyleneceklerimizi aktardık. Şimdi teklifi bekliyoruz. Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerini de gösterge içerisine almak, kamu görevlilerinin ek gösterge düzenlemesindeki asıl muradı olan emekli maaşı ve ikramiyesine dokunacak adımları atmak için hükümet tarafı bu çalışmayı tarihi bir fırsat olarak kullanmalıdır' demişti.3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇEVRÇEVE BELİRLENİYOREk gösterge; esas itibariyle memurun kadro unvanı, derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konumu esas alınarak belirleniyor. Buna göre ek gösterge artışının etkileri şu şekilde olacak:*Ek gösterge emeklilik aylığının ve emekli ikramiyesinin belirlenmesinde etkili oluyor.*Ek gösterge artışı, esas itibariyle 2008 yılından önce memuriyete giren ve 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa tabi olanların emekli aylık ve ikramiyesini daha fazla etkileyecek.*Devlet memurlarının ek gösterge rakamları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde düzenlenmiştir.*Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM idari teşkilatı personelinin ek gösterge rakamları 375 sayılı KHK'ya ekli (IV) sayılı cetvelde düzenlenmiştir.SORUN NASIL ORTAYA ÇIKTIDevlet memurlarının ek gösterge rakamlarına ilişkin en son genel düzenleme 1994 yılında yapıldı. Bu düzenlemeyle birlikte 657 sayılı yasaya ek cetveller eklendi.Ancak; zaman içerisinde bazı meslek grupları veya kadro unvanları için belirlenen ek gösterge rakamlarında münferiden artışlar yapıldı. Bu artışlar bazı meslek ve unvanların ek göstergelerinin düşük kalmasına yol açtı. Bu çalışmaların bazılarında şu değişiklikler yapıldı:*5540 sayılı Kanun ile 1. Derece Birinci Sınıf Mülki İdare Amirlerinin ek göstergeleri 4800 den 5800'e çıkarılmıştır.*6663 sayılı Kanun ile polis, uzman erbaş ve uzman jandarmaların ek gösterge rakamları 2200'den 3000'e; yükseltilmiştir.*6002 sayılı Kanunun ile 'Diyanet İşleri Başkanı,' ve 'Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları' ek göstergeleri yükseltilmiştir.*6487 sayılı Kanun ile daire başkanlarının ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.*661 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Büyükşehir Belediyelerinde görevli Genel Sekreterlerin ek göstergesi 6400'e, Genel Sekreter Yardımcıları ile Daire Başkanların ek göstergesi 3600'e yükseltilmiştir.Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge için son viraj! İşte tablo tablo 3600 ek gösterge taslak metni: Ek gösterge kimlere verilecek?ŞİMDİ NELER DEĞİŞECEKKamu personel sistemimizde yaşanan ek göstergelere ilişkin sorunların çalışma barışını bozmadan, kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı eksenli kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendirilecek.Kamu çalışanlarının ek gösterge rakamlarında 500- 750 puan artış sağlanacak .Yeni bir ek gösterge cetvelinde kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak genel müdür yardımcısı, Genel sekreter yardımcısı, daire başkanı gibi çeşitli unvanlar bir üst gruplara yükseltilecek.Ek göstergeden yararlanmayanların ek göstergeden yararlandırılması hedefleniyor.Ek gösterge rakamlarının ve emekliliğe yansıtma oranlarının kademeli olarak yıllara yayılması üzerinde çalışılıyor.Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge için son viraj! İşte tablo tablo 3600 ek gösterge taslak metni: Ek gösterge kimlere verilecek?Ayrıca bütüncül çalışma içinde polis, öğretmen, din görevlileri ve hemşirenin ek göstergesinin yükseltilmesi ile diğer memur unvanlarda ise yapılan artışlara yönelik taslak ek gösterge rakamları gündeme getirildi.Son Dakika Haberi: 3600 ek gösterge için son viraj! İşte tablo tablo 3600 ek gösterge taslak metni: Ek gösterge kimlere verilecek?Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda ek gösterge konusunda alternatifli çok çeşitli çalışmalar hazırlandı. Örneğin Daire Başkanlarının ek göstergesi 4300-4800 aralığında hangi rakam öngörülürse buna bağlı kariyer uzmanlar ve diğer uzmanların ek göstergesinin kaç olacağı belirlenecek.SON DAKİKA | KİM NE KADAR EK GÖSTERGE ALACAK? İŞTE MASADAKİ TASLAK...Ek gösterge düzenlemesi için kademeli geçiş de masada yer alıyor. Çok çeşitli hazırlananarak masaya gelen 3600 ek gösterge taslağı ve metnine Sabah Memurlar ulaştı. İşte merak edilen detaylar…Not: Emekli olan kamu görevlilerinin de ek göstergelerinin yeniden belirlenmesi gündemde yer alıyor. Bundan dolayı taslaklarda bulunan 'müsteşar' ünvanı şu anda kamuda bulunmasa da bu ünvanla emekli olmuş çok sayıda kamu görevlisi bulunduğu için ek gösterge çalışmalarında yer aldı.