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Sultan Irmak başından tek kurşunla öldürüldü! O evde kimler vardı?

Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşadığı evde başından tek kurşunla vurulmuş halde bulunan Sultan Irmak cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Irmak'ın o gece evde tek olmadığı öğrenildi. Polisler, evde kimlerin olduğunu araştırıyor.

Ekleme: 4.05.2022 - 19:13 Güncelleme: 4.05.2022 - 19:23 / Editör: Ozge Selin
Sultan Irmak başından tek kurşunla öldürüldü! O evde kimler vardı?


Ankara'nın Çankaya ilçesinde, evde başından tabancayla başından vurulan Sultan Irmak'ın (28) ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. 1 şüphelinin gözaltına alındığı olayda, evde başkalarının da olduğu, bu kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.


Olay, dün akşam saatlerinde Çukurambar Mahallesi Budapeşte Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. 1 yıl önce eşinden boşandığı ve yaklaşık 8 aydır B.E.T ile dini nikahla birlikte yaşadığı belirtilen 2 çocuk annesi Sultan Irmak'ın evde tabancayla başından vurulmuş cansız bedeni bulundu.


Olayla ilgili soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Irmak'ın öldüğü gün evde bulunduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Olay sırasında evde başkalarının da olduğu, bu kişilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.


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