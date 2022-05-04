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Rusya'dan Japon başbakanı dahil 63 üst düzey yetkili hakkında flaş karar

Rusya, Japonya Başbakanı Kişida Fumio dahil 63 üst düzey Japon yetkili hakkında yaptırım kararı aldı. Yapılan açıklamada, Kişida yönetiminin görülmemiş düzeyde bir Rusya karşıtı kampanya başlattığı, Rusya'ya karşı kabul edilemez söylemlere, tehdit ve iftiralara izin verdiğinden bahsedildi.

Ekleme: 4.05.2022 - 12:19 Güncelleme: 4.05.2022 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan Japon başbakanı dahil 63 üst düzey yetkili hakkında flaş karar
Geçtiğimiz haftalarda 'dost olmayan ülkeler' listesi yayınlayan Rusya'dan yeni ve dikkat çeken bir hamle geldi. Alınan son bilgilere göre Rusya, Japonya Başbakanı Kişida Fumio dahil 63 üst düzey Japon yetkili hakkında yaptırım kararı aldı.

"KABUL EDİLEMEZ SÖYLEMLER VAR"

Rusya'nın açıklamasında 'Kişida yönetiminin görülmemiş düzeyde bir Rusya karşıtı kampanya başlattığı, Rusya'ya karşı kabul edilemez söylemlere, tehdit ve iftiralara izin verdiği' kaydedildi.

RUSYA'NIN PRESTİJİNE VURDU

Batı ve Rusya'ya karşı taraflı bir tutum sergilendiği belirtilen açıklamada, 'Tokyo'nun komşuluk ilişkilerine, Rusya ekonomisi ve Rusya'nın uluslararası prestijini zarar vermeyi amaçlayan adımlar attığı' belirtildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI DA VAR

Japonya hükümetinin üst düzey isimler de dahil olmak üzere Rusya vatandaşlarına karşı bireysel yaptırımlar uygulamasına yanıt olarak, 63 Japonya vatandaşının Rusya'ya girişi yasaklandı. Rusya'ya girişi yasaklananlar arasında Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa da bulunuyor.
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