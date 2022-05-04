Fed faiz kararı BELLİ OLDU! Mayıs 2022 Fed kararı açıklaması sonrası piyasalar ne tepki verdi? Fed toplantısı ve Jerome Powell ile para yön bulacak

Piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi Fed faiz kararı açıklaması oldu. 2 gün süren Mayıs 2022 Fed toplantısı ile faiz kararı bugün açıklandı. Fed politika faizini 50 baz puan artırdı. Bununla beraber Fed faiz aralığını %0,25-0,50 düzeyinden %0,75-1,00 seviyesine yükseltmiş oldu. Fed Mart 2022 faiz toplantısında yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 25 baz puan faiz artırımı yapmıştı. Fed toplantısı sonrası, Başkan Jerome Powell faiz kararı değerlendirmesi yaparak bilanço küçültme stratejisi konusunda mesajlar verecek.Bununla beraber analistler, Fed Başkanı Powell'ın faiz kararı sonrası vereceği mesajların gelecek dönemin para politikası için belirleyici olacağını vurguladı.SON DAKİKA: FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI! YILIN İKİNCİ FAİZ ARTIRIMI GELDİMayıs 2022 faiz kararı açıklandı. Fed politika faizini 50 baz puan artırarak, faiz aralığını %0,25-0,50 düzeyinden %0,75-1,00 seviyesine çekti. Fed 2018 yılından beri ikinci kez faiz artırdı. Fed üyeleri 2022 yılı için 4 faiz artışı daha öngördü.ALTIN FİYATLARI FED FAİZ KARARI ÖNCESİ DALGALANDIKüresel piyasalarda ekonomistler, yatırım aracı olmasının yanı sıra önemli bir risk belirteci olan altın fiyatları Fed toplantısı öncesinde takip edildi. Altın fiyatları, artan enflanist baskılarla 18 Nisan 2022'de 2 bin dolar psikolojik bandına tırmanmıştı. Ancak altın, Mayıs ayı Fed faiz kararı yaklaştıkça baskı altına girdi. 1.850 dolara kadar çekilen altın fiyatları için, son 2 haftada kayıp yüzde 7'yi aştı.MAYIS AYI FED TOPLANTISI YAKLAŞTIKÇA ALTIN GEVŞEDİPiyasalarda likiditenin azalacağı endişesi altın fiyatları için asıl baskılayıcı unsur olarak dikkat çekiyor. Normal şartlarda enflasyon beklentileri körüklendiğinde, 'Enflasyondan korunma aracı' olarak öne çıkan altın talebinin artacağını belirten uzmanlar Fed'in enflasyonu kontrol alma iştahının artacağı algısıyla daha şahin adımlar atabileceği beklentisinin güçlenmesi nedeniyle altın fiyatları için düşüş görüldüğünü vurguladı.ALTIN FİYATLARI TRENDİNİ KORUYABİLECEK Mİ?Spot altın fiyatları Fed faiz kararı öncesinde hafta içinde serbest piyasada 1.850 dolar bandına çekildi. Analistler, ons altın fiyatının özellikle Fed faiz kararı ile birlikte aşağıda 1.832 dolar bandının üzerinde kalıp kalmasının orta vadeli yükseliş trendinin devamı için önemli olduğunun altını çizdi.Öte yandan artan enflasyonist baskılar karşısında para politikalarında sıkılaşma sürecine ilişkin mesajların giderek şahinleşmesi ile Nisan ayında tahvil piyasalarından çıkışlar hızlanırken, birçok ülke tahvil faizlerinde hızlı yükseliş yaşandı.FED KARARI ÖNCESİNDE PİYASALARDA YATAY SEYİR HAKİM OLDUKur korumalı TL mevduat ürünün devreye girmesiyle dolar/TL desteğini yitiren gram altın fiyatları, Fed kararı öncesi 890 TL civarında dar bant hareketi sergiledi. Dolar/TL ise 14,7-14,9 aralığında altına benzer bir görüntü çizdi.Fed faiz kararı ve açıklaması öncesinde piyasaların genelinde yön arayan yatay seyir hakim oldu.Borsa İstanbul Ramazan Bayramı dolayısıyla kapalı.HİSSE SENEDİ PİYASALARI FED FAİZ KARARI İÇİN GELECEK AÇIKLAMALARA ODAKLANDIAnalistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde küresel hisse senedi piyasalarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.FED FAİZ KARARI İLE BİRLİKTE YATIRIMCILAR İÇİN FAYDALI BİLGİLER*Son bir kaç aydır Rusya Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesiyle artan gerilimin ve yaptırım açıklamalarının küresel hisse senedi piyasalarında risk iştahını baltalayan unsur olduğunu belirten analistler, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olduğunu vurguladı.*Bunun yanında cari dönemde piyasalarda yönü belirleyecek yegane unsur, salgın döneminde uyguladığı ultra gevşek para politikasından dönüş için adımlar atan Fed'in para politikası olacak.*ABD'de enflasyon yüzde 8,5 ile 41 yılın rekorunu kırdı. Bu durum Fed'in enflasyonu kontrol altına almak adına yıl içinde daha agresif faiz artırımı yapabileceği yönünde sinyalini veriyor.SON DAKİKA | Fed faiz kararı BELLİ OLDU! Mayıs 2022 Fed kararı açıklaması sonrası piyasalar ne tepki verdi? Fed toplantısı ve Jerome Powell ile para yön bulacak*Ancak geçtiğimiz günlerde açıklanan büyüme verisi endişe yarattı. ABD ekonomisi 2022'in ilk çeyreğinde sürpriz bir şekilde yüzde 1,4 daraldı. Tam parasal sıkılaşmanın güçleneceği dönemde, ABD ekonomisinin beklentilerin aksine küçülmesi, resesyon, yani durgunluk endişesi yarattı. Bu durum stagflasyon, yani hem enflasyon hem de resesyon durumunun aynı anda görülme riskini artıran bir gelişme olarak dikkat çekti.SON DAKİKA | Fed faiz kararı BELLİ OLDU! Mayıs 2022 Fed kararı açıklaması sonrası piyasalar ne tepki verdi? Fed toplantısı ve Jerome Powell ile para yön bulacakDOLAR ENDEKSİ 20 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ*Mayıs 2022 Fed toplantısı öncesi, ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi hafta içi 103,94 seviyesini görerek son 20 yılın en yükseğini test etti. Dolar endeksi 52 haftalık analizde geçtiğimiz yıl 89,51 düzeyiyle dip yapmıştı.TL'DEN GÜÇLÜ DURUŞKur korumalı TL mevduat sisteminin devreye alınmasıyla dolar kuru, dolar endeksindeki güçlü seyre rağmen 14,5-14,9 arasında dar bant hareketini sürdürüyor. Dolar neredeyse dünyadaki bütün para birimleri karşısında değer kazanırken, TL'de güçlü duruş sürdü.CANLI DÖVİZ TAKİBİ! DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?FED MART AYINDA 2018'DEN BERİ İLK KEZ FAİZ ARTIRIMINA GİTTİPiyasalarda tüm gözler Fed toplantısı sonrası faiz kararı için bu akşam saat 21:00'de yapılacak açıklamadaydı. Analistler ve Fed üyeleri bu sene Fed'den 4 veya üzeri faiz artırımı bekliyor. Fed Mart ayında 2018 yılından beri ilk kez 25 baz puan ile faiz artırıma gitmişti.FED FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİ 50 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMIABD'de görülen 41 yılın en yüksek enflasyonu sonrası Mayıs toplantısında Fed'den 50 baz puan faiz artırımı ile faiz aralığının 0,25-0,50 düzeyinden 0,75-1,00 seviyesine çekilmesi bekleniyordu.Öte yandan bir sonraki 2 toplantı için 75'er baz puan artırımı beklentileri güçlenmeye başladı. Ancak burada ABD ekonomisinin 2022'nin ilk çeyreğinde sürpriz bir şekilde daralması faiz artırımlarının ne kadar olacağı konusunda kafalarda soru işareti yarattı.Fed faiz kararı açıklamasını sonrası Fed Başkanı Powell 21:30'da kameralar karşısına geçerek küresel piyasalara yön veren açıklamalarını yapacak. Özellikle bilanço küçültme adımları ve bunun sertliği yatırımcıların odağında yer alacak.2022 YILI FAİZ KARARI İÇİN KALAN FED TOPLANTISI TARİHLERİ2022 Haziran Fed toplantısı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı2022 Temmuz Fed toplantısı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı2022 Eylül Fed toplantısı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı