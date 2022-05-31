Muhalefete en güzel cevap İlyas Dede'den! 'Tayyip Erdoğan gelecek ben yerimde oturamam'

Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliğe, otobüsler ve metrolar gün boyunca havalimanına yolcu taşıdı. Fetih şölenine katılan 1.5 milyondan fazla kişinin katıldığını gören muhalifler ise insanların alana zorla götürüldüğü iddiasında bulundu. Alana gelenler arasında bulunan engelliler, yaşlılar ve gençler ise 'zorla götürüldü' iddiasının ne kadar boş olduğunu Sabah'a anlattı.'ERDOĞAN GELECEK BEN YERİMDE OTURAMAM'İddialara en güzel cevaplardan birini de İlyas Ertürk (86) verdi. Ertük, elinde bastonu, başında beresiyle kutlamalara katıldı. 22 yıl boyunca fabrika işçisi olarak çalışmış, 4 evlat, 17 torun büyüten Ertürk, ilerleyen yaşına rağmen coşkusuyla 20'lik delikanlılara taş çıkarttı.İlyas Ertürk, şunları söyledi: 'Ben Almanya'da 22 yıl çalıştım. 1993 yılda ülkeme geri döndüm. Atatürk Havalimanı'nda millet bahçesi açılışı ve fetih şöleni olacağını duyunca 'Tayyip Erdoğan gelecek ben yerimde oturamam' dedim. Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Allah ondan razı olsun. Bir numara alabilmek için hastane kapılarında yattığımız, bin bir güçlükle sıra beklediğimiz ülkemizde, çok sıkıntılar çektik. Sayesinde bugünleri gördük. Terör belasından bizi çekip aldı. Bu millet için ve bu ümmet için başımızda olması için dualar ediyorum.'NEREDEYDİ ONLAR?'Erdoğan, millet bahçesi yapacak ve 145 bin 300 ağaç dikiyor sayıya bakar mısınız? Bu atalara saygıdır. Milyonlarca insan oraya akın etti. Saymayla bitecek gibi bir insan yoktu. Devasa bir park olarak vatandaşın rahat nefes alması için millete emanet ediliyor. 3 tane ağacı bahane ederek memleketi ateş yerine çevirenler, 145 bin 300 ağaç dikildi. Neredeydi onlar? Niye gelmediler? Oraya milyonlarca insan geldi onlar niye gelmedi madem hassasiyetleri ağaçtı. Eğer dertleri gerçekten ağaç ve doğa olsaydı oraya da mutlaka gelip destek vermeleri gerekirdi. Pişman olsunlar. Keşke Erdoğan'a ağaç düşmanı diyenler de gelse burayı görseydi'