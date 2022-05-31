  • USD: 16,36 - 16,39
  • EURO: 17,60 - 17,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Maymun çiçeği vakalarında büyük artış!

İngiltere'de yeni 71 maymun çiçeği vakasının tespit edildiği bildirildi. Böylece ülkede vaka sayısı 179'a çıktı.

Ekleme: 31.05.2022 - 01:24 Güncelleme: 31.05.2022 - 01:25 / Editör: Ozge Selin
Maymun çiçeği vakalarında büyük artış!
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının açıklamasında, yeni 71 maymun çiçeği vakasıyla beraber toplam vaka sayısının 179'a çıktığı ifade edildi.

Virüsün genellikle insanlar arasında kolayca yayılmadığı, ancak kişiden kişiye yakın temas veya maymun çiçeği olan bir kişinin kullandığı giysiler, yatak takımları veya mutfak eşyalarıyla bulaşabileceği vurgulandı.

İngiltere nüfusu için riskin düşük olmayı sürdürdüğü ifade edilirken, halktan olağan dışı deri döküntülere veya yaralara dikkat etmeleri istendi.

Maymun çiçeği virüsü
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde bir ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
CHP'li Tanju Özcan'ın skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki!
Başkan Erdoğan The Economist'e yazdı!
Nedim Şener'den Demirtaş'ın sözlerine çıt çıkaramayan muhalefete sert eleştiri!
İbrahim Kalın ile Sullivan bir araya geldi!
Çin'in savaş uçakları Tayvan'ın hava savunma sahasına girdi!
İngiltere basınından bomba iddia! Masada 'KKTC' var!
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü!
CHP'li Tanju Özcan'dan skandal sözler: Evli barklı adamım ayıp oluyor!
MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...
Rusya Hollanda'nın vanasını kapatıyor!
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas'ta konuştu
HDP'li Oluç'tan ittifak ortaklarına sert uyarı!
Müsilaj ve imar kanunu mecliste! Görüşmeler sürüyor .
ABD Başkanı Biden yalanladı: Ukrayna'ya uzun menzilli roketler göndermeyeceğiz
Macaristan'dan AB'ye sert tepki: ''Çocuk oyuncağına çevirdiniz!''
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Fatih Dönmez: 'Türkiye'nin rüzgarı dünyanın dört bir yanında esiyor'
AK Parti MYK toplandı
Başkan Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme! Dikkat çeken Suriye detayı...
Ukrayna'da Fransız gazeteci öldürüldü! Tahliyeler durduruldu
10 yaşındaki çocuktan kanlı plan! Emniyet harekete geçti!

10 yaşındaki çocuktan kanlı plan! Emniyet harekete geçti!

Güneşten korunma hakkında doğru bilinen 10 yanlış bilgi

Güneşten korunma hakkında doğru bilinen 10 yanlış bilgi

Brent petrol aylar sonra 120 doları aştı!

Brent petrol aylar sonra 120 doları aştı!

Meteoroloji'den son dakika 'sağanak' uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika 'sağanak' uyarısı!

Emekli ve memur Temmuz zammı için çifte formül!

Emekli ve memur Temmuz zammı için çifte formül!

Maymun çiçeği vakalarında büyük artış!

Maymun çiçeği vakalarında büyük artış!