Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı!

Mayıs ayı enflasyon tahmini belli oldu. Merkez Bankası'nın aylık yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları duyurulurken en çok merak edilen Mayıs 2022 enflasyon beklentisi de netleşmiş oldu. Emekli zammı, memur zammı, enflasyon farkı ile maaş hesabı ve kira artış oranı gibi birçok kalemde milyonlarca vatandaşın gelirini etkileyecek Mayıs ayı enflasyon oranı TÜFE, TÜİK tarafından önümüzdeki haftanın içerisinde açıklanacak.Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.Öte yandan Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini netleşti.TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 7,25 yıllık bazda ise yüzde 69,97 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,46 oldu. Bu rakam Mayıs ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamı yüzde 31,71 olarak kesinleşti. 2022 yılının ilk 4 ayında gelen bu enflasyon verisi, emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak. Mayıs ve Haziran enflasyon oranı netleşince milyonların beklediği Temmuz zam oranı kesinleşecek.Merkez Bankası'nın açıklamaları dikkate alındığında Mayıs ayında Türkiye'de enflasyon oranının zirve yapması bekleniyor.Bunun yanında 'Mayıs enflasyon beklenti anketi' de yayımlandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, bu anket döneminde yüzde 57,92 oldu. Mayıs ayı enflasyon beklentisi de yüzde 3,97 oldu.4 aylık enflasyon farkı hesabına göre; memur zam oranı 31,21 olarak kesinleşti. Eğer Mayıs ayı enflasyon oranı beklentiler doğrultusunda gelirse 5 aylık enflasyon yüzde 36,95 olacakken, memur enflasyon farkı ise yüzde 36,45 kesinleşecek.Emekli ve memur Temmuz zammı, kira artış oranı gibi birçok kalemde etkili olan 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 41 oldu. Buna göre memur enflasyon farkı ise yüzde 40,5 oldu.