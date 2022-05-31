  • USD: 16,36 - 16,39
  • EURO: 17,60 - 17,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı!

Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi yayımlandı. Bununla beraber Mayıs ayı enflasyon beklentisi netleşmiş oldu. Milyonlar, emekli ve memur Temmuz zammı, enflasyon farkı hesabı ve kira artış oranı gibi birçok konuda belirleyici olduğundan Mayıs 2022 enflasyon oranı için gelecek açıklamaya odaklandı.

Ekleme: 31.05.2022 - 01:01 Güncelleme: 31.05.2022 - 01:02 / Editör: Ozge Selin
Mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı!Mayıs ayı enflasyon tahmini belli oldu. Merkez Bankası'nın aylık yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları duyurulurken en çok merak edilen Mayıs 2022 enflasyon beklentisi de netleşmiş oldu. Emekli zammı, memur zammı, enflasyon farkı ile maaş hesabı ve kira artış oranı gibi birçok kalemde milyonlarca vatandaşın gelirini etkileyecek Mayıs ayı enflasyon oranı TÜFE, TÜİK tarafından önümüzdeki haftanın içerisinde açıklanacak.

2022 MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.

Öte yandan Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini netleşti.

NİSAN 2022 ENFLASYON ORANI TÜİK TARAFINDAN DUYURULDU

TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 7,25 yıllık bazda ise yüzde 69,97 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,46 oldu. Bu rakam Mayıs ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.

4 AYLIK ENFLASYON ORANI NETLEŞTİ

2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamı yüzde 31,71 olarak kesinleşti. 2022 yılının ilk 4 ayında gelen bu enflasyon verisi, emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak. Mayıs ve Haziran enflasyon oranı netleşince milyonların beklediği Temmuz zam oranı kesinleşecek.

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI

Merkez Bankası'nın açıklamaları dikkate alındığında Mayıs ayında Türkiye'de enflasyon oranının zirve yapması bekleniyor.

MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ: YÜZDE 3,97

Bunun yanında 'Mayıs enflasyon beklenti anketi' de yayımlandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, bu anket döneminde yüzde 57,92 oldu. Mayıs ayı enflasyon beklentisi de yüzde 3,97 oldu.

BEKLENTİ GERÇEKLEŞİRSE 5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE 36,45 OLACAK

4 aylık enflasyon farkı hesabına göre; memur zam oranı 31,21 olarak kesinleşti. Eğer Mayıs ayı enflasyon oranı beklentiler doğrultusunda gelirse 5 aylık enflasyon yüzde 36,95 olacakken, memur enflasyon farkı ise yüzde 36,45 kesinleşecek.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 41 OLDU

Emekli ve memur Temmuz zammı, kira artış oranı gibi birçok kalemde etkili olan 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 41 oldu. Buna göre memur enflasyon farkı ise yüzde 40,5 oldu.
CHP'li Tanju Özcan'ın skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki!
Başkan Erdoğan The Economist'e yazdı!
Nedim Şener'den Demirtaş'ın sözlerine çıt çıkaramayan muhalefete sert eleştiri!
İbrahim Kalın ile Sullivan bir araya geldi!
Çin'in savaş uçakları Tayvan'ın hava savunma sahasına girdi!
İngiltere basınından bomba iddia! Masada 'KKTC' var!
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü!
CHP'li Tanju Özcan'dan skandal sözler: Evli barklı adamım ayıp oluyor!
MYK sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar...
Rusya Hollanda'nın vanasını kapatıyor!
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Sivas'ta konuştu
HDP'li Oluç'tan ittifak ortaklarına sert uyarı!
Müsilaj ve imar kanunu mecliste! Görüşmeler sürüyor .
ABD Başkanı Biden yalanladı: Ukrayna'ya uzun menzilli roketler göndermeyeceğiz
Macaristan'dan AB'ye sert tepki: ''Çocuk oyuncağına çevirdiniz!''
MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Fatih Dönmez: 'Türkiye'nin rüzgarı dünyanın dört bir yanında esiyor'
AK Parti MYK toplandı
Başkan Erdoğan'dan Putin ile kritik görüşme! Dikkat çeken Suriye detayı...
Ukrayna'da Fransız gazeteci öldürüldü! Tahliyeler durduruldu
10 yaşındaki çocuktan kanlı plan! Emniyet harekete geçti!

10 yaşındaki çocuktan kanlı plan! Emniyet harekete geçti!

Güneşten korunma hakkında doğru bilinen 10 yanlış bilgi

Güneşten korunma hakkında doğru bilinen 10 yanlış bilgi

Brent petrol aylar sonra 120 doları aştı!

Brent petrol aylar sonra 120 doları aştı!

Meteoroloji'den son dakika 'sağanak' uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika 'sağanak' uyarısı!

Emekli ve memur Temmuz zammı için çifte formül!

Emekli ve memur Temmuz zammı için çifte formül!

Maymun çiçeği vakalarında büyük artış!

Maymun çiçeği vakalarında büyük artış!