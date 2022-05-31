İstoç mevkiinde bir İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi!

İstanbullu yine güne toplu ulaşım çilesiyle başladı. İstoç mevkiinde bir İETT otobüsünün motorundan dumanlar çıkması nedeniyle vatandaşlar otobüsten inmek zorunda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu'nun döneminde toplu ulaşımda sorunlar bitmek bilmiyor.İmamoğlu, bolca tatil yapıp Türkiye turu atarken, İstanbullular bozuk İETT otobüsleri ve metrobüslerle mücadele ediyor.İstoç mevkiinde sabah saatlerinde yine bir İETT otobüsü arızalandı.Motor bölümünden duman yükselmesi sonucu vatandaşlar otobüsten inmek zorunda kaldı.