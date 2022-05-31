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HDPKK'lı vekiller polise saldırdı! Köprüde Gezi provokasyonu yapmaya çalıştılar! Bakanlık harekete geçti

Türkiye İşçi Partisi’nin üç milletvekili, Gezi Parkı vandallığının yıldönümünde provokasyona kalkıştı. Erkan Baş, Sera Kadıgil ve Ahmet Şık 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Gezi' pankartı astı. Kendileni engellemeye çalışan polis memurlarına saldıran üç isim hakkında derhal harekete geçildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı

HDPKK'lı vekiller polise saldırdı! Köprüde Gezi provokasyonu yapmaya çalıştılar! Bakanlık harekete geçti
Ekleme: 31.05.2022 - 14:11 Güncelleme: 31.05.2022 - 14:27 / Editör: Ozge Selin
HDPKK'lı vekiller polise saldırdı! Köprüde Gezi provokasyonu yapmaya çalıştılar! Bakanlık harekete geçti
Türkiye İşçi Partisi vekilleri bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde provokatif bir eylem gerçekleştirdi. Vekiller; Erkan Baş Sera Kadıgil ve Ahmet Şık, Gezi eylemlerinin 9. yılı gerekçesiyle köprüye 'Her yer Taksim her yer direniş' yazılı pankart astı.

HDPKK'lı vekiller polise saldırdı! Köprüde Gezi provokasyonu yapmaya çalıştılar! Bakanlık harekete geçti

Görevi başındaki polislere saldırdılar
İzinsiz eylemlerini sürdürmek isteyen vekiller, görevi başındaki polislerin uyarılarını hiçe sayması sonucu polisle arbede yaşadı. O anlarda dokunulmazlıkları bulunan milletvekillerinin polislere müdahalesi ise dikkat çekti. Polislerin yakasına yapışıp yere yatırmaya çalışan vekillerin şiddeti kameraya yansırken, polisler dokunulmazlık yasası gerekçesiyle vekillere karşı müdahalede bulunamadı.

HDPKK'lı vekiller polise saldırdı! Köprüde Gezi provokasyonu yapmaya çalıştılar! Bakanlık harekete geçti

Haklarında suç duyurusunda bulunulacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Bu Polis arkadaşlarımı, görevlerini yapmaları münasebetiyle ödüllendiriyoruz. HDPKK'dan meclise giren bu milletvekilleri hakkında da suç duyurusunda bulunuyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur...' notuyla paylaştığı görüntülerde, vekillerin görevi başındaki polsilere saldırdığı görüldü.

Ayrıca polisleri yere düşürüp eylemine devam etmek isteyen TİP'li vekiller hakkında suç duyurusunda bulunulacağı da belirtildi.
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HDPKK'lı vekiller polise saldırdı! Köprüde Gezi provokasyonu yapmaya çalıştılar! Bakanlık harekete geçti
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