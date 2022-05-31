Emekli ve memur Temmuz zammı için çifte formül!

Emekli ve memur Temmuz zammı 2022 için geri sayım başladı. Gelen son verilere göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi belli olurken, Temmuz zammı için de ipuçları oldukça güçlendi. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak kayıtlara geçti. Emekli zammı, memur zammı ve kira artış oranı gibi birçok kalemde etkili olacak Mayıs ayı enflasyon oranı ile 5 aylık, Haziran enflasyon oranı ile de 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Bununla beraber Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti anketi açıklandı.1- 4 aylık emekli zammı ve memur enflasyon farkı ne oldu?2- Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi3- Mayıs ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?4- 5 aylık emekli zammı ve memur enflasyon farkı ne olacak?5- 6 aylık enflasyon beklentisi ile emekli ve memur maaşları ne olacak?6- En düşük emekli ve memur maaşı hesabıİşte milyonların en çok merak ettiği bu 6 sorunun cevabı ve meslek meslek yeni maaş hesapları...Temmuz 2022 emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olacak ve milyonlarca kişinin gelirini direkt etkileyecek enflasyon verileri açıklanmaya devam ederken, enflasyon beklentisi ve tahminleri de netleşiyor. Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlarını duyurdu. Buna göre Mayıs 2022 enflasyon beklentisi yüzde 3,97, Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de emekli zammı Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, Ocak ayında bir geçmiş dönemdeki Temmuz-Aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, Temmuz ayında ise Ocak-Haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor.Memur ve memur emeklileri ise; her yıl 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a yükseldiğini açıkladı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak göze çarptı.Bu rakam 4 aylık emekli zammı olarak netleşti. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için enflasyon oranının direkt belirleyici olması sebebiyle, 4 aylık enflasyon oranı ile şimdiden 31,71 zam oranı kesinleşti.Yani bundan sonraki aylarda enflasyon oranı sıfır çıksa bile yüzde 31,71 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için belirleyici olacak. Mayıs ve Haziran enflasyon oranının duyurulması sonrası bu zam oranı daha da artacak.Açıklanan Nisan ayı enflasyon oranı ile Ocak 2022'de yüzde 7,5 toplu sözleşme zammı alan memurlar için 4 aylık enflasyon farkı da kesinleşti. Temmuz 2021'de belirlenen toplu sözleşmeye göre; memur ve memur emeklisi Temmuz 2022'de yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon farkı yüzde 24,21 olurken, buna yüzde 7 toplu sözleşme zammı ilave edilince memur zammı da yüzde 31,21 oldu.Merkez Bankası enflasyon beklentisi belli oldu. Mayıs Ayı Piyasa Katılımcıları Anketine göre, Mayıs ayı beklenen enflasyon oranı yüzde 3,97 olarak göze çarparken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,97 olarak kayıtlara geçti.Mayıs 2022 enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.Bu enflasyon oranı emekli ve memur Temmuz zammı için önem arz etmesinin yanında ev sahibi ve kiracıları ilgilendiren, 'Haziran ayı kira artış oranı' için de belirleyici olacak.4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak kesinleşmişti. Eğer Merkez Bankası'nın anketine göre Mayıs ayı enflasyon oranı gerçekleşirse, 5 aylık enflasyon yüzde 36,95, memur enflasyon farkı da yüzde 29,45 olacak.Yüzde 36,95 SSK ve Bağ-Kur 5 aylık emekli zammı olacakken, yüzde 29,45'e yüzde 7 toplu sözleşme zam oranı ilave edilince memur zammı ise yüzde 36,45 olacak.Mayıs ve Haziran ayı enflasyon beklentisi gerçekleşmesi durumunda, TÜFE endeksi 968,65'e yükselecek. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranı yüzde 41 olacak.Memur ve memur emeklisi ise enflasyon farkı+toplu sözleşme zammı hesabına göre yüzde 40,5 zam alacak.Emekli ve memur Temmuz zammı için artık son aya girilecekken, yapılacak olan zamlara ek olarak sosyal refah düzenlemesi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hem emekli hem de memurlar için sosyal refah düzenlemeleri ile beraber ek zamların gündemde olduğunun sinyalini verdi.Eğer beklentilere göre yüzde 41'lik 6 aylık enflasyon ve Ocak ayındaki gibi memur ve memur emeklisine yüzde 2,5'luk ek zam gerçekleşirse; SSK Bağ-Kur emeklisi yüzde 41, memur ve memur emeklisi yüzde 40,5 veya ek zamlı olarak yüzde 43 zam alacak. Bu hesaba göre;GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 29105 - 29969 - 30502ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu) 1/4 - 11188 - 15266 - 15719 - 15999MEMUR (Lisans mezunu) 9/1 - 6854 - 9352 - 9630 - 9801ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11827 - 12179 - 12395KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26621 - 27412 - 27899BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15231 - 15683 - 15962POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13244 - 13637 - 13880UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 18164 - 18703 - 19036HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351 - 11395 - 11733 - 11942MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15610 - 16073 - 16359TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9732 - 10020 - 10199PROFESÖR 1/4 - 18369 - 25065 - 25808 - 26268ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14749 - 15187 - 15457VAİZ 1/4 - 9003 - 12285 - 12649 - 12874AVUKAT 1/4 - 10934 - 14919 - 15362 - 15636Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk)NOT: Rakamlar Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı Ocak 2022'de 1.000 TL artışla 1.500'den 2.500 TL'ye yükseldi. Benzer bir artış ihtimali en çok gündemde yer alan formüller arasında yer alıyor. İşte masadaki 3 formül:Seyyanen zam yapılabilir.En düşük emekli maaşı Ocak ayındaki artışa benzer 3.500 TL'ye yükselebilir.6 aylık enflasyon kadar bir artış olabilir.Ancak hiçbir durumda enflasyon oranının altında bir artış söz konusu olmayacak.