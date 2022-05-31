Dokuz ton altın çıktı: Defineciler yıllardır arıyordu

ABD'de artık efsane haline gelen hikayeye göre, 1863 yılında Philadelphia'daki ABD Darphanesine gönderilmek üzere yola çıkan altının ya kaybolduğu ya da çalındığı düşünülüyor.ABD'nin iç istihbarat ve güvenlik teşkilatı FBI'ın Pittsburgh kentinin kuzeydoğusundaki Dent's Run'da iç savaş döneminden kalan gömülü 400 milyon dolarlık altını gizlice çıkarıp olayı örtbas ettiği iddia edildi. 2018'de sahada mikro yerçekimi testi yapan bir jeofizikçi, raporunda yeraltında 9 tonluk bir altın kütlesinin olabileceğini belirtti.FBI, üç yıl önce başlatılan aramalarının “kültürel miras araştırmaları” çerçevesinde gerçekleştiğini ancak bir sonuç alınamadığını duyurmuştu.Jeofizik firması “Enviroscan” tarafından toplanan araştırma verileri, hazine avcılarına bölgede çalışma yapmaları için güven verdi. Define avcılığı şirketi Finders Keepers'ın sahipleri olan Dennis Parada ve oğlu Kem, bu raporun ışığında, ABD'de iç savaşın yaşandığı 1863'te Philadelphia'daki darphaneye sevkiyat sırasında “kaybolduğu veya çalındığı” iddia edilen altınların söz konusu kütle olabileceği düşüncesiyle harekete geçti.Yıllardır iç savaşta kaybolan altınları bulmaya çalışan babayla oğul, 2018'de keşif yapılması için FBI'ı ormanlık alana yönlendirdi. Dennis ve Kem Parada, FBI'ın 2018'de soğuk gecede karanlıkta kazı yaptığını ve bu çalışmanın raporunu ilk olarak 2019'da yayınladığını söyledi.Ancak bu raporda “hiçbir şey bulamadıklarını” bildiren FBI'ın yetersiz veri paylaştığını aktaran Paradalar, teşkilatın yeni yayınladığı belgelerdeyse sadece kanıt olarak boş kazı alanlarının fotoğraflarına yer verdiğini belirtti. Şimdiyse babayla oğul, FBI'ın kendilerini kazı için engellediğini ve yayınladıkları raporun yetersiz olduğunu bildirerek ABD Adalet Bakanlığı'na dava açtı.Kem ve Dennis Parada, FBI'ın ele geçirdiğini düşündükleri altınların 400 milyon dolar değerinde olabileceğini, çabaları nedeniyle kendilerinin paylarını almaları gerektiğini söyledi.FBI'ın altınları ele geçirmek için bir kazı izni çıkarmak amacıyla Paradaların sunduğu jeofizik uzmanının çalışmalarını kullandığı iddia edilirken, hükümet teşkilatın kazıda bir şey bulamadığını açıkladı.Paradaların avukatı Anne Weismann ise kazıdan bir yıl sonra 2019'da yayınlanan FBI raporunun güvenilmez olduğunu öne sürdü.Associated Press (AP), hükümet belgeleri ile resmi elektronik mesajlara dayandırarak ve FBI'in de kısmen doğruladığı haberinde, tonlarca olduğu düşünülen altının şu ana kadar bulunamadığını duyurdu.