  • USD: 16,36 - 16,39
  • EURO: 17,60 - 17,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi

Yargıtay tarafından 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası onanan ve İnfaz Savcılığınca işlemleri tamamlanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi
Ekleme: 31.05.2022 - 12:20 Güncelleme: 31.05.2022 - 12:23 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve
"Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından hakkında verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için adliyeye geldi.

Hakkında verilen onama kararının infaz savcılığına ulaşmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na partili bir grup eşlik etti.

SİLİVRİ'YE GÖNDERİLDİ

Kaftancıoğlu, avukatlarıyla birlikte infaz savcılığının bulunduğu kata çıktı. Buradaki işlemleri tamamlanan Kaftancıoğlu'nun, Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Bu arada, Kaftancıoğlu adliyeye gelmeden önce iki kişi destek olmak amacıyla pankart açmak istedi. Adliyenin önü olduğu için izin vermeyen polis ekipleri ile bu kişiler arasında kısa süreli
tartışma yaşandı.

YARGITAYIN ONAMA KARARI

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamlamıştı. Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onayan daire, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını ise 1 yıl 9 ay olarak
düzelterek onama kararı vermişti.

CEZALARIN BİR KISMI BOZULMUŞTU

Daire, Kaftancıoğlu'na, "Silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 hapis cezalarını ise bozmuştu. Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "Silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edilmişti.

Kararda, "Terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütüyle ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." denilmişti.

Kararda ayrıca, muhalif kişiliğiyle bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütünü incelendiğinde "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçunun
unsurlarının oluşmadığı belirtilmişti.
FETÖ soruşturmasında flaş gelişme! Kritik isim Fuat Avni ekibinden çıktı!
Muhalefete en güzel cevap İlyas Dede'den! 'Tayyip Erdoğan gelecek ben yerimde oturamam'
Tanju Özcan'ın ahlaksız sözlerine Bülent Turan’dan sert tepki: CHP bu şahsa neden sessiz
Bakan Nebati 'Anadolu 500 Ödül Töreni'nde iş insanlarına seslendi: Güçlenerek yolumuza devam edeceğiz
Kiryakos Miçotakis, Türkiye'yi AB'ye şikayet etti
TİP'li milletvekillerinden köprüde provokatif eylem! Görevini yapan polislere saldırdılar...
3600 ek gösterge ile ilgili çalışma tamamlandı! Başkan Erdoğan'a sunulacak!
CHP'li Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ne gönderildi
Selçuk Bayraktar uluslararası basında Türk SİHA'larını anlattı: Artık tüm dünya Bayraktar TB2 müşterisi
Aidat öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Başkan Erdoğan açıklayacak...
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun Van'daki skandal konuşmasına sert tepki: Teröristlere uzatılan zeytin dalıdır
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj!
Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz öncesi eski MİT'çiyle bir araya geldiği ortaya çıktı!
6'lı masadan yeni harekata itiraz: Önce bizi ikna edin
Bir CHP'li belediyede daha rüşvet çanları! Başkan gözaltına alındı!
Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı
Bakan Akar'dan Suriye'ye operasyon mesajı
İstoç mevkiinde bir İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi!
İstanbul'da 26 adrese uyuşturucu baskını: Çok sayıda gözaltı var
38 ilde dev 'Miras' operasyonu! Son yılların en büyük baskını! Yüzlerce gözaltı var...
Türkiye'den Schengen vizesi hamlesi! Rapor hazırlandı

Türkiye'den Schengen vizesi hamlesi! Rapor hazırlandı

Bir köyü sevince boğan iddia! Su kuyusundan petrol fışkırdı!

Bir köyü sevince boğan iddia! Su kuyusundan petrol fışkırdı!

SGK'dan mağduriyetleri bitirecek 'Hasta Kabul' kararı! Milyonlar merakla bekliyordu

SGK'dan mağduriyetleri bitirecek 'Hasta Kabul' kararı! Milyonlar merakla bekliyordu

Meteoroloji'den son dakika 'sağanak' uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika 'sağanak' uyarısı!

Emekli ve memur Temmuz zammı için çifte formül!

Emekli ve memur Temmuz zammı için çifte formül!

Maymun çiçeği vakalarında büyük artış!

Maymun çiçeği vakalarında büyük artış!