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Ayçiçeği savaşın etkisinde! Üretimi dünyada düşüyor Türkiye’de artıyor

Tarım ürünlerini vuran Ukrayna savaşının etkisinin bu yıl ayçiçeğinde etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Ayçiçeği yağının üretimi dünyada düşerken Türkiye’de ise artıyor. Türkiye'de yağlık ayçiçeği ekim alanları 2017 yılında 6,8 milyon dekar iken 2021 yılında yaklaşık yüzde 19 artarak 8,1 milyon dekara yükseldi. Diğer yandan 2017 yılında 1,8 milyon ton olan yağlık ayçiçeği üretimi 2021 yılında 2,22 milyon tona ulaştı.

Ekleme: 31.05.2022 - 15:41 Güncelleme: 31.05.2022 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
Ayçiçeği savaşın etkisinde! Üretimi dünyada düşüyor Türkiye’de artıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü mayıs ayı ayçiçeği ürün masası bülteninde ayçiçeği ve yağlı tohum üretimine ilişkin son gelişmeler değerlendirildi. Çalışmaya göre, 2022-2023 pazarlama yılında dünyada yağlı tohum üretim miktarının 647,2 milyon ton olacağı ifade ediliyor.

Küresel ayçiçeği üretiminin ise bir önceki yıla göre yüzde 11,6 azalışla 50,7 milyon ton olacağı öngörülüyor. Üretimde en büyük düşüşün Ukrayna, Rusya ve Moldova'da olacağı bekleniyor. Arjantin, ABD, Sırbistan, Türkiye ve Avrupa Birliğinde üretim artışı görülürken, bu artışın toplam kayıpları karşılayamayacağı belirtiliyor. 2022-2023 pazarlama yılında dünya ayçiçeği ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 47 artacağı öngörülüyor. Dünya ayçiçeği fiyatlarında, son dönemde görülen rekor fiyatların ardından büyük ölçüde talep kısıtlanmasına bağlı olarak düşüş görülüyor.

Ayçiçeği savaşın etkisinde! Üretimi dünyada düşüyor Türkiye’de artıyor

TÜRKİYE'DE YETERLİLİK YÜZDE 62
Türkiye'de yağlık ayçiçeği ekim alanları 2017 yılında 6,8 milyon dekar iken 2021 yılında yaklaşık yüzde 19 artarak 8,1 milyon dekara yükseldi. Diğer yandan 2017 yılında 1,8 milyon ton olan yağlık ayçiçeği üretimi 2021 yılında 2,22 milyon tona ulaştı. TÜİK verilerine göre ayçiçeğinin yeterlilik oranı yüzde 62,5.

ÜRETİM ARTTI, İTHALAT AZALDI
Türkiye'de geçen yıl ayçiçeği tohumu ithalatı 739 bin ton olarak gerçekleşmişti. Ayçiçeği tohumu ithalatında öne çıkan ülkeler Bulgaristan, Moldova ve Romanya. Geçen yıl ilk 3 ayında 344 bin ton iken 2022 yılında yüzde 71 azalışla 101 bin ton olarak gerçekleşti. Üretici fiyatlarındaki yükseliş ve Bakanlığın uygulamaya koyduğu projeler ile bu yıl ayçiçeği ekim alanlarında ve üretim miktarında artış olacağı değerlendiriliyor.
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Ayçiçeği savaşın etkisinde! Üretimi dünyada düşüyor Türkiye’de artıyor

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