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HDP'li Oluç'tan ittifak ortaklarına sert uyarı!

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, TSK'nın Türkiye'nin güney sınırındaki terör unsurlarına yönelik yürüttüğü operasyonlar üzerinden muhalefet partilerine tepki gösterdi. Askeri harekatların 'Kürt düşmanlığı' olduğunu öne süren Oluç, ittifak ortaklarına gözdağı vererek, "Muhalefet maalesef gereken tepkileri göstermedi. Bunu net olarak görmeleri ve deşifre etmeleri gerekiyor. Yapılmadığı takdirde muhalefet kaybedecektir." dedi.

HDP'li Oluç'tan ittifak ortaklarına sert uyarı!
Ekleme: 30.05.2022 - 19:34 Güncelleme: 30.05.2022 - 19:35 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Oluç'tan ittifak ortaklarına sert uyarı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Türkiye'nin güney sınırında yer alan terör unsurlarına yönelik yeni bir operasyon başlatacağını açıklamıştı. Konuşmadan birkaç gün sonra yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ise, Türkiye'nin sınır güvenliğine vurgu yapılarak, operasyonun sinyali verilmişti.

Gelişmeler sonrası terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, operasyonlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirmiş, partinin Sözcüsü Ebru Günay, askeri harekatlar için 'soykırım' ifadelerini kullanmıştı.

HDP'Lİ OLUÇ'TAN İTTİFAK ORTAKLARINA 'OPERASYON' GÖZDAĞI: SİZ KAYBEDERSİNİZ
HDP kanadından operasyonlara karşı yapılan açıklamalara bugün bir yenisi daha eklendi. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, TSK'nın Türkiye'nin güney sınırındaki terör unsurlarına yönelik yürüttüğü operasyonlar üzerinden muhalefet partilerine tepki gösterdi.

Askeri harekatların 'Kürt düşmanlığı' olduğunu öne süren Oluç, ittifak ortaklarına gözdağı vererek, 'Muhalefet maalesef gereken tepkileri göstermedi. Muhalefetin bunu net olarak görmesi ve deşifre etmesi gerekiyor. Yapılmadığı takdirde muhalefet kaybedecektir.' dedi.

'MUHALEFET UMARIZ FARKINA VARIR BU MESELENİN'
Oluç konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

'Bu tür savaş siyasetleri karşısında da tutum alınması gerekiyor. Fakat muhalefetin bu konuda eksiklikleri var. Örneğin IKBY topraklarına yönelik yapılan saldırılara baktığımızda, muhalefet maalesef gereken tepkileri göstermedi. Şimdi Kuzey Doğu Suriye'ye yönelik operasyonlarda ne tepki göstereceğini göreceğiz önümüzdeki günlerde.

Muhalefetin bunu net olarak görmesi ve deşifre etmesi gerekiyor. Yapılmadığı takdirde muhalefet kaybedecektir. Kürt düşmanlığından vazgeçmiyorlar. Bu tutumun diğer muhalefet tarafından deşifre edilmemesi bize değil onlara kaybettirecektir. Umarız farkına varırlar bu meselenin.'


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