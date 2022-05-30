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CHP'li Tanju Özcan'dan skandal sözler: Evli barklı adamım ayıp oluyor!

Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullandı. Özcan, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor." dedi.

CHP'li Tanju Özcan'dan skandal sözler: Evli barklı adamım ayıp oluyor!
Ekleme: 30.05.2022 - 20:53 Güncelleme: 30.05.2022 - 20:54 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Tanju Özcan'dan skandal sözler: Evli barklı adamım ayıp oluyor!
Mültecilere karşı ırkçı tutumu ile sık sık gündeme gelen Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, yeni bir skandala imza attı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullanan Özcan, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor.' dedi.

Irkçılığın yanına ahlaksızlığı da ekledi: CHP'li Tanju Özcan'dan Belediye Meclisi'nde skandal sözler
Bolu Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Tanju Özcan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısında, AK Parti'li kadın meclis üyesine yönelik skandal ifadeler kullandı. Özcan, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor.' dedi.

KADINLARI HEDEF ALAN İLK SKANDALI DEĞİL
Özcan, geçtiğimiz aylarda da, Youtube'dan yayınlanan bir programda, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanmıştı.

Özcan, kamuoyunda infiale neden olan açıklamasında, 'Bir açılış yapıyoruz, Bolu'da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. ‘Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz' dedi. Ben de ‘Hemen Ankara'ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?' dedim. ‘Sıkıntı yok' dedi. ‘Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?' dedi. ‘Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim' dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var' demişti.

Skandal sonrası kentte yaşayan bir grup kadın, belediye binası önüne giderek, 'Tüm kadınlar adına Tanju Özcan'ı kınıyoruz' yazılı siyah çelenk bırakmıştı.

Sığınmacılara yönelik tepki çeken ifadeleriyle gündemden düşmeyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı programda yine skandal açıklamalara imza attı. Kendisinden yardım isteyen başörtülü bir kadınla ilgili yaşadıklarını anlatan Özcan, sosyal medyada büyük tepki topladı.
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