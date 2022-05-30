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Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu!

AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Adana’da Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İşte son dakika deprem haberleri…

Ekleme: 30.05.2022 - 21:51 Güncelleme: 30.05.2022 - 21:52 / Editör: Ozge Selin
Adana'da 3.6 büyüklüğünde deprem oldu!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.07'de merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 26.2 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise 3.6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi, derinliğini ise 15.2 kilometre olarak açıkladı.

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