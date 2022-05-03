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FETÖ tetikçisi TELE 1'de her yıl aynı olay: Şeker Bayramı - Ramazan Bayramı gündemi

Fondaş medyanın her yıl Ramazan Bayramı’nda bıkmadan konuştuğu konu: Ramazan Bayramı mı Şeker Bayramı mı?. FETÖ tetikçisi TELE1’de Merdan Yanardağ ve Emre Kongar’ın konusu yine Ramazan Bayramı. Söz konusu iki isim Ramazan Bayramı yerine Şeker Bayramı tabirini kullananlara gelen tepkileri eleştirdi. Kongar, iktidarın bu konuda da ülkeyi böldüğü iftirasında bulundu.

FETÖ tetikçisi TELE 1'de her yıl aynı olay: Şeker Bayramı - Ramazan Bayramı gündemi
Ekleme: 3.05.2022 - 12:11 Güncelleme: 3.05.2022 - 12:19 / Editör: Ozge Selin
FETÖ tetikçisi TELE 1'de her yıl aynı olay: Şeker Bayramı - Ramazan Bayramı gündemi
TELE1'de Merdan Yanardağ'ın konuğu Emre Kongar ile ekranlara geldiği 18 Dakika programının bugünkü dündemi yıllardır tartışma konusu olan 'Ramazan Bayramı mı Şeker
Bayramı mı' polemiğiydi. Kongar, bir 'Şeker Bayramı' paylaşımı ile sosyal medyada tepki ile karşılaştığını anlatarak bunun siyasi analizini yaptı.
Kongar, iktidarın vatandaşları bu konuda da böldüğünü söyledi.

'İKTİDAR BU KONUDA DA ÜLKEYİ BÖLDÜ'

Kongar, 'Bu iktidar bir bayram konusunda bile bu ülkeyi böldü. Diyorsun ki 1935'te bir yasa çıkmış adı Şeker Bayramı'ymış ondan sonra 1981'de askeri yönetim gelmiş, sizin küfrettiğiniz yönetim, hem din derslerini zorunlu kılmış hem de bunun adını Ramazan Bayramı olarak değiştirmiş... ' dedi.

'12 EYLÜL'ÜN ÇOCUKLARI ONLAR'

Kongar'ın sözünü kesen Merdan Yanardağ da 'Hocam siz deşifre etmişsiniz bunları. 12 Eylül'ün çocukları bunlar ya... O çıkıyor ortaya. Sebebi o.' diye araya girdi.

'İNSANLAR KORKUDAN ŞEKER BAYRAMI DİYEMİYORLAR'

Kongar ise şöyle devam etti:

'Buna saldırıyorlar, onu hazmedemiyorlar. Şimdi bu dini siyasette, sosyal medyada kullananlar falan çok etkililer. İnsanlar korkudan dillerini bile değiştiriyorlar. Mesela Şeker Bayramı
diyemiyorlar. Çünkü deyince saldırıyorlar. Şimdi durup dururken kendi halinde birsürü insan var.

'BU ÇOK ÖNEMLİ BİR OLAY'

Şeker Bayramı diye öğrenmiş, Şeker Bayramı diye sosyal medyada paylaşım yapınca herkes üzerine saldırıyor; 'vay dinsiz imansız, biz Müslümanlar Ramazandiyoruz senin dinin...' diye. Dolayısıyla insanlar susuyor. Bu çok önemli bir olay.'
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FETÖ tetikçisi TELE 1'de her yıl aynı olay: Şeker Bayramı - Ramazan Bayramı gündemi
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