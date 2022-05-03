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Ekrem İmamoğlu İETT'ye ait otobüsle Karadeniz gezisine çıktı.

Ekrem İmamoğlu’nun gezide kullandığı 34 TN 2744 plakalı otobüsün İBB iştiraki İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri’ne (İETT) ait olduğu bildirildi..

Ekrem İmamoğlu İETT'ye ait otobüsle Karadeniz gezisine çıktı.
Ekleme: 3.05.2022 - 18:27 Güncelleme: 3.05.2022 - 18:37 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu İETT'ye ait otobüsle Karadeniz gezisine çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezinde kullandığı otobüsün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs olduğu ortaya çıktı.


Ekrem İmamoğlu'nun gezide kullandığı 34 TN 2744 plakalı otobüsün İBB iştiraki İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'ne (İETT) ait olduğu öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu İETT'ye ait otobüsle Karadeniz gezisine çıktı.

Ekrem İmamoğlu; eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Semih ve kızı Beren İmamoğlu ile birlikte çıktığı Karadeniz turu, Rize'nin İyidere İlçesi'nde başlamıştı.

SAĞ: 'OTOBÜSÜN ÜZERİNDE İBB'DE MAAŞLA ÇALIŞAN MURAT ONGUN VAR!'
CHP Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu.

Sağ; 'Eskiden Chp genel başkanlarına ,CHP genel merkezi üzerinden hizipleşme yapılırdı. İlk defa Bir belediye başkanının parti içinde ikilik yarattığını, hizipçilik yaptığına şahit oluyorum! Ayrıca dikkat otobüsün üzerinde İBB'de maaşla çalışan Murat Ongun var!' ifadelerini kullandı.

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