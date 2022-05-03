Altın fiyatları çakıldı: İşte gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum

Amerikan Merkez Bankası FED'in sıkılaşma politikasında izleyebileceği adımlar altın fiyatları üzerinde baskıyı iyice artırıyor. Ons altın fiyatı, yaklaşık 2,5 ayın en düşük seviyesini görürken; gram altın fiyatı da, ons altında yaşanan düşüşün öncülüğünde değer kaybediyor. İşte gram altının son fiyatı ile çeyrek, tam, yarım ve Cumhuriyet altınında son fiyatlar..

Altının ons fiyatı, Fed baskısı ile 16 Şubat tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; bugün içerisinde en yüksek 1867 dolar seviyesini; en düşük ise 1853 doları gördü.Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,36 oranında düşüşle 1856 dolardan işlem görüyor.Ramazan Bayramı tatili sebebiyle Türkiye piyasaları kapalı bulunurken; gram altın fiyatları uluslararası piyasalarda oluşan fiyatlamalarda en yüksek 894,11 lirayı, en düşük ise 886,72 lira seviyesini gördü.Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken; saat 11:02 itibarıyla yüzde 0,56 oranında düşüşle 886,18 lira seviyesinde bulunuyor.Alış: 896,03 - Satış:906,09Alış: 1.423,36 - satış: 1.454,78Alış: 889,60 - satış: 889,78Alış1.864,89 - satış: 1.865,34Alış5.693,46 - satış: 5.801,34Alış: 2.837,83 - satış:2.909,57Alış5.693,46 - satış:5.801,34Alış6.052,71 - satış: 6.205,63Alış:491,78 - satış: 593,96Alış:813,39 - satış: 845,29