Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşine çocuklarını vermeyince öldürüldü

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bir kadın daha eski eşi tarafından katledildi.Yaşanan korkunç olayda, Bilal Gıvanç (29) isimli şahıs, bayram için 7 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki oğlunu görmek için 2 yıl önce boşandığı Zeynep Koyun'un (26) birlikte yaşadığı dedesi Cavit Koyun'un evine gitti.Bu esnada ise Bilal Gıvanç ve eski eşi Zeynep Koyun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Bilal Gıvanç, Koyun'a bıçakla saldırdı.Göğsüne aldığı 2 bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Zeynep Koyun, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Güzelyurt Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.Katil zanlısı teslim olduOlayın ardından kaçan Bilal Gıvanç, bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip teslim oldu.Üvey anneleri çocukları istemediAksaray kent merkezinde yaşayan Bilal Gıvanç'ın 1 yıl önce yeniden evlendiği, bayram tatili nedeniyle, ilçedeki babası Z.G.'yi ziyarete gittiği belirtildi.Bilal Gıvanç'ın daha önce eski eşinin yanındaki çocukları alıp babasının evine getirdiği, yeni eşi istemeyince geri götürdüğü öne sürüldü.Aksaray'da 2 yıl önce boşandığı eşini çocuklarını vermeyince öldürdü VİDEHayattaki son cümlesi 'Bu çocuk oyuncağı mı' olduBir süre sonra yeniden çocuklarını almaya gittiğinde ise Zeynep Koyun'un, 'Bu çocuk oyuncağı mı?' deyip tepki gösterince olayın yaşandığı ifade edildi.Zeynep Koyun'un cenazesinin bugün ilçede defnedileceği, Bilal Gıvanç'ın sorgusunun ise sürdüğü bildirildi.