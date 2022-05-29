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İrlanda'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi!

Vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açan ve ilk olarak 6 Mayıs tarihinde İngiltere’de görülen maymun çiçeği virüsü, 20'den fazla ülkeye yayıldı. Virüs son olarak İrlanda'nın doğusunda da tespit edildi. İrlanda Sağlık Hizmetleri İdaresi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda ilk vakanın tespit edildiği, virüsten etkilenen kişinin hastanede tutulmadığı bildirildi.

Ekleme: 29.05.2022 - 00:25 Güncelleme: 29.05.2022 - 00:26 / Editör: Ozge Selin
İrlanda'da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi!
İrlanda Sağlık Hizmetleri İdaresi, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Dünyada hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü bir ülkeye daha sıçradı. İrlanda Sağlık Hizmetleri İdaresi (HSE) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiği aktarıldı.

200'DEN FAZLA KİŞİYE BULAŞTI

HSE ayrıca, şüpheli bir vaka için araştırmaların sürdüğünü ve test sonucunun beklendiğini belirtti. Yaklaşık 20 ülkede tespit edilen maymun çiçeği virüsü nedeniyle çoğu Avrupa'da olmak üzere 200'den fazla kişinin enfekte olduğu biliniyor.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), maymun çiçeği virüsü ile enfekte olan kişilerin 21 gün boyunca evcil hayvanlar ile temasta bulunmamasını belirterek gerbil ve hamster gibi kemirgenlerin hastalığa duyarlı olduğunu duyurmuştu.

İngiltere hükümeti şu ana kadar hiçbir hayvanda maymun çiçeği virüsünün tespit edilmediğini ve riskin halen düşük olduğunu söylemişti.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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