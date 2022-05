İçişleri Bakanı Soylu: 2021 yılında ülkemizde yakalanan kokain miktarı 2 bin 841 kilo

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin açılış töreninde konuştu. "2015 yılında Narkotimlerimiz, 11 bin 904 narkotik olayına müdahale etmişlerdi. Birlikte bu sayıyı 11 binden 2021 yılında 69 bine çıkardık." diyen Bakan Soylu, "2016'da 845 kilo kokain yakalandı. 2021 yılında ülkemizde yakalanan kokain miktarı 2 bin 841 kilo" ifadelerini kullandı.

Esenyurt Yeşilay Danışmanlık Merkezinin açılış törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugünün dünyasında uyuşturucu, sanal kumar, sanal bahis, alkol ve sigaranın, insanlığın tamamına saldırdığını söyledi.



Bu konunun, bir masa etrafında toplanıp bir kararla çözülebilecek bir şey olmadığını anlatan Soylu, ancak birlikte mücadele edilerek toplumdaki her bireyin farkındalığını ve tedbirini artırarak direnmesiyle çocukların korunabilmesinin mümkün olduğunu belirtti.



"BU ŞEYTANLIĞIN KARŞISINDA BU MÜCADELEDE BİZE GEREK OLAN SAMİMİYETTİR"



Bağımlılık hikayelerinin aslında hep birbirlerine benzediğini, tuzaklara aynı şekilde düşüldüğünü ifade eden Soylu, şöyle konuştu:



"Bu tuzakları kuranlar, çok profesyoneller. Her türlü şeytanlığı düşünüyorlar. Bir genci uyuşturucuya bağlamak için de bir insanı kumar ve sanal bahse düşürmek için de büyük bir uzmanlıkları var. Bu şeytanlığın karşısında bu mücadelede bize gerek olan samimiyettir. Dünyanın samimi olması lazım. Avrupa, bir yandan rapor üstüne rapor yayınlayıp uyuşturucu rakamlarını paylaşırken, PKK'nın Avrupa uyuşturucu pazarının tamamına hakim olduğunu, buradan büyük bir gelir elde ettiğini, bu raporlarında açıklarken, öte yandan gidip de bu terör örgütüne, PKK'ya destek olmaması lazım. Kırmızı bültenle aradığımız elemanlarını himaye etmemesi lazım. Toplantılarına ev sahipliği yapmaması lazım. Birleşmiş Milletler'in PKK yöneticilerini muhatap alıp çocuk savaşçı anlaşması imzalamaması lazım."



"BATI, DOĞU'NUN ZENGİN OLMASINI ENGELLİYOR"



Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda, dünyadaki sanal bahsin merkezinin İngiltere olduğunu söylediğini aktaran Soylu, İngiltere İçişleri Bakanı ve Bakan Yardımcısına da konuyu anlattığını belirterek, "Dedim ki 'Sadece bir sanal bahsin, sanal kumarın merkezi olmuyorsunuz. Siz dünyada kötülüğün merkezi oluyorsunuz. Kendinizi güneş batmayan bir imparatorluk olarak tarif ederek böyle bir anlayışı bir şekilde sürdürülebilir kılamazsınız.' Bunun üzerinden tekrar müracaat ettiler ve tekrar bütün bilgileri ve belgeleri kendilerine gönderdik." diye konuştu.



Batı'nın, Doğu'nun zengin olmasını engellemek için bir oyun ortaya koyduğunu anlatan Soylu, şöyle devam etti:



"Bazen silahlarıyla bazen uyuşturucusuyla koyuyor, bazen eline geçirdiği Doğu'nun zenginlikleriyle beraber koyuyor, bazen alkolle beraber... Bazen şimdi ortaya koyduğu gibi Doğu'yu müflis etmek, kötü alışkanlıklarını Doğu'ya bulaştırmak için LGBT dahil sapkınlıklarla beraber koyuyor. Bu kadar net. Eğer bu perspektiften bakarsak nasıl pozisyon alacağımız ve nasıl mücadele edeceğimiz ve dünyaya da nasıl katkı sağlayabileceğimiz apaçık ortadadır."



Bu mücadelede yalnız olduklarını bildiklerini ama yine de samimiyetle gayret gösterdiklerini belirten Soylu, arzı engelleme konusunda kolluk anlamında tarihin en yoğun mücadelesini verdiklerini bildirdi.



Yeşilay'ın ortaya koyduğu büyük mücadelenin kutlanması gerektiğini ifade eden Soylu, "Uyuşturucuda, nüfusun ve uyuşturucu arzının arttığı, dağıtım kanallarının çeşitlendirildiği bir dönemde, afyon üretim merkezi Afganistan'da, istikrarsızlık hakimken, dünyada sosyal medya platformlarında sinema sektöründe uyuşturucu romantikleştirilirken, örtülü veya açık propagandası yapılırken, biz tarihimizin en büyük yakalamalarını yapıyoruz ve uyuşturucu kaynaklı ölümleri 2017'den beri Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletinin politikasını hep birlikte başarıyla uygulayarak azaltıyoruz." dedi.



- Türkiye'de 80 kente Narkotim



ABD Afganistan'ı işgal ettiğinde afyon tarlalarının toplam miktarının 17 bin hektar olduğunu, işgalle birlikte bu miktarın 300 bin hektara çıktığını vurgulayan Soylu, salgınla beraber hareketliliğin azalmasıyla rakamın 220 bin hektara düştüğünü kaydederek, "Kimin bu işinin sahibinin olduğu apaçık ortada ve nettir." diye konuştu.



Türkiye'nin 80 kentinde Narkotimler kurduklarını ve hem okul çevrelerindeki uyuşturucu satıcılarına hem de baronlara yönelik operasyonlar gerçekleştirdiklerini anlatan Soylu, şu bilgileri verdi:



"2015 yılında Narkotimlerimiz, 11 bin 904 narkotik olayına müdahale etmişlerdi. Birlikte bu sayıyı 11 binden 2021 yılında 69 bine çıkardık. Tüm kolluk birimlerimiz tarafından müdahale edilen olay ve operasyon sayımız 2016-2021 yılları arasında 82 binden 215 bine, şüpheli sayımız da 114 binden 294 bin seviyesine çıkmıştır."



Şu anda her hafta 5-6 bin kişinin uyuşturucudan gözaltına alındığını ifade eden Soylu, "Eskiden cami meydanlarında, şehrin meydanlarında böyle zombi gibi çocuklar dolaşırdı. Bir kenara kıvrılmış, uyuşturucu maddeyi almış, kendinden geçmiş. Hepimizin geçerken, 'Bunların hali ne olacak' diye kendi kendimize sorduğumuz durumlar söz konusu olurdu." dedi.



Türkiye'de 2016 yılında yüksek dozdan ölüm sayısının 941 kişi olduğunu anlatan Soylu, hep birlikte yapılan mücadeleyle 2020 yılı sonu itibarıyla 314'e düştüğünü, 2021 yılının rakamlarının henüz açıklanmadığını ama sayının 290 kişi gibi olacağını belirtti.



- "UYUMA" uygulamasını 503 bin kişi indirdi



"UYUMA" isimli mobil uygulamadan da bahseden Soylu, 503 bin kişinin bu uygulamayı telefonuna indirdiğini, 42 bin ihbar geldiğini ve bu ihbarların hepsine gidildiğini ifade etti.



Uyuşturucu kaçakçılarından ele geçirdikleri tırları, eğitim tırı yaptıklarını dile getiren Soylu, bu tırlarla 40 ilde 538 bin kişiye eğitim verdiklerini anlattı.



Cumhuriyet tarihinin en ciddi yakalamalarını yaptıklarına işaret eden Soylu, "2016'da 845 kilo kokain yakalandı. 2021 yılında ülkemizde yakalanan kokain miktarı 2 bin 841 kilo." dedi.



Avrupa Uyuşturucu Raporu'ndan da rakamlar okuyan Soylu, şöyle konuştu:



"Buradan muradım şu: Türkiye bu büyük mücadeleyi yaparken Avrupa'dan esen rüzgarlar çerçevesinde burayı bir 'Narkodevlet' gibi kendi devletine iftira edip, bühtan edip yapmaya çalışan siyasiler, Avrupa'nın ortaya koyduğu sözlerle bunu yapmaya çalışan siyasiler, 1 metre önünü göremeyecek kadar bu meselelere cahildirler. Türkiye'nin yaptığı mücadeleye sağırdırlar."



Metamfetamin konusuna da değinen Soylu, bu maddenin Türkiye'ye önemli ölçüde İran'dan geldiğini söyledi. Bu uyuşturucunun ölüm oranının ciddi derecede yüksek olduğuna işaret eden Bakan Soylu, metamfetaminin ortadan kaldırılması için çok ciddi çaba harcandığını kaydetti.