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Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu yaşamını yitirdi! İstanbul depremi uyarıları ile dikkat çekmişti...

İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi, ünlü deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti. Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu özellikle, beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili uyarıları ile kamuoyunda dikkat çekmişti.

Ekleme: 27.05.2022 - 09:06 Güncelleme: 27.05.2022 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu yaşamını yitirdi! İstanbul depremi uyarıları ile dikkat çekmişti...İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası Gündoğdu'nun cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu özellikle, beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili uyarıları ile kamuoyunda dikkat çekmişti: Gündoğdu, İstanbul depremi şiddetinin 7'nin üzerinde olabileceğini söylemişti.

Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu yaşamını yitirdi! İstanbul depremi uyarıları ile dikkat çekmişti...

Daha önce kalp ameliyatı olan ve kısa süre önce rutin kontrollerinde damar tıkanıklığı tespit edilen Dr. Oğuz Gündoğdu, dün Beylikdüzü'ndeki özel bir hastanede ameliyata alınırken yapılan müdahale ile stent tatıldı.

Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu yaşamını yitirdi! İstanbul depremi uyarıları ile dikkat çekmişti...

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Dr. Oğuz Gündoğdu, bu sabaha karşı fenalaşarak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balıkesir'in Badırma İlçesi'nde 1947 yılında dünyaya gelen, yıllarca İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü öğretim üyeliği yapan evli ve 1 çocuk babası Dr. Gündoğdu'nun cenazesinin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu yaşamını yitirdi! İstanbul depremi uyarıları ile dikkat çekmişti...

Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı konunusunda uzmanlığı ile tanınan, 1999 Gölcük Depremi sırasında aktif olarak sahada görev yapan Dr. Oğuz Gündoğdu, emekli olmasından sonra da, Mahalle Gönüllüleri Derneği (MAGDER) Başkanlığı yaparak, çeşitli sivil toplum örgütlerinin yaptığı toplantılara katılarak olası İstanbul depremine karşı bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyordu.
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