  • USD: 16,37 - 16,40
  • EURO: 17,51 - 17,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda flaş gelişme!

Maltepe Belediyesi’ne yönelik yapılan rüşvet operasyonu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gözaltı sürelerinin dolmasının ardından adliyeye getirilen 19 şüpheliden 5’i tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol serbest kaldı.

Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda flaş gelişme!
Ekleme: 27.05.2022 - 09:12 Güncelleme: 27.05.2022 - 09:13 / Editör: Ozge Selin
Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda flaş gelişme!
Aralarında CHP'li eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları ve şu anda CHP'li İBB'de Tasarım Müdür Yardımcılığı yapan Haydar Battal'ın da olduğu 19 şüpheliye yönelik 'Örgüt olarak rüşvet almak, vermek' 'Aracılık etmek' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlenmişti.

19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLMİŞTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ek gözaltı süreleri dolan 19 şüpheli bugün
İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda flaş gelişme!

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık işlemlerinin ardından 19 şüpheliden 12'si tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken 7 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Hakimliğe sevk edildi. Hakimlik 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken diğer şüphelileri adli kontrolle serbest bıraktı.
Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girdi!
Halk TV'de sigara ve alkole gelen zam sonrası 'ne kadara içeriz' hesabı yaptılar!
Demokrasi ilk darbenin 62. yılı! Başkan Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki programa katılacak!
Manipülatif manşet: Namaza gidecek çocuklara verilecek bisiklet Cumhuriyet ve Sözcü'yü rahatsız etti
Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda flaş gelişme!
Bitexnova vurgununda 250 milyon TL buhar olmak üzere...
Rum televizyonunda katliam itirafı: 68 Türk'ü öldürdük mezarları bulunamaz
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan skandal 'canlı bomba' çıkışı!
Türkiye'nin sınır ötesi operasyonu ABD'yi korkuttu!
Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacak' iddialarına Gürkan Hacır'dan eleştiri!
Meral Akşener'in İzmit ziyaretinde arbede!
ABD'den Rusya'ya çağrı: Savaşı bitir, gıda akışına izin ver!
Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yasa teklifi TBMM'de!
HDP Sözcüsü Ebru Günay sınır ötesi operasyonlar için soykırım dedi!
Putin tek şartını açıkladı: Gıda krizini çözebiliriz!
Son dakika! MGK Toplantısı sona erdi!
400 kaçak göçmen sınır dışı ediliyor!
MSB paylaştı: Terör yuvaları yok ediliyor!
Adnan Oktar davasında flaş gelişme!
İBB’den fetih ayıbı! Panolarla kapattılar!
Karadeniz'deki renk değişiminin nedeni belli oldu!

Karadeniz'deki renk değişiminin nedeni belli oldu!

Kripto parada yasal düzenleme geliyor!

Kripto parada yasal düzenleme geliyor!

Meteorolojiden son dakika uyarısı! O bölgede yaşanlar dikkat!

Meteorolojiden son dakika uyarısı! O bölgede yaşanlar dikkat!

Küçük esnafa 'vergi muafiyeti' müjdesi!

Küçük esnafa 'vergi muafiyeti' müjdesi!

ABD'deki okul katliamında yeni detaylar ortaya çıktı!

ABD'deki okul katliamında yeni detaylar ortaya çıktı!

Kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibinden cesetler çıktı!

Kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibinden cesetler çıktı!