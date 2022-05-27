Maltepe Belediyesi'ndeki rüşvet operasyonunda flaş gelişme!

Aralarında CHP'li eski Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları ve şu anda CHP'li İBB'de Tasarım Müdür Yardımcılığı yapan Haydar Battal'ın da olduğu 19 şüpheliye yönelik 'Örgüt olarak rüşvet almak, vermek' 'Aracılık etmek' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından operasyon düzenlenmişti.19 ŞÜPHELİ ADLİYEYE GETİRİLMİŞTİİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ek gözaltı süreleri dolan 19 şüpheli bugünİstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDISavcılık işlemlerinin ardından 19 şüpheliden 12'si tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken 7 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Hakimliğe sevk edildi. Hakimlik 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken diğer şüphelileri adli kontrolle serbest bıraktı.