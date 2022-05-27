İstanbul'da kritik zirve! Bakan Çavuşoğlu BAE'li mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu: Birlikte adım atmaya devam edeğiz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BAE Dışişleri Bakanı ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:Üçüncü ülkelerle de iş birliği yapmamız gerekiyor.İlişkilerimizin her alanda daha iyi bir seviyeye gelebilmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu doğrultuda bizi ziyaret eden bakana da gönülden teşekkür ediyorum. İki ülke arasında kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalamak istiyoruz.BAE Dışişleri Bakanı El Nahyan ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Hep birlikte çalışmak çok önemli.Saygıdeğer bakanla birlikte görüşmemizde odaklandığımız birçok alana değindik. Neler yapabileceğimiz konuştuk.Akşam saatlerinde de sayın bakanla birlikte daha odaklanabiliriz birçok konuya.İlerki zamanlarda hep birlikte çalışarak kendi halklarımızı mutlu etmek için çok çalışmamız gerekiyor.SORU-CEVAPLARBakan Çavuşoğşu: Geçmiş dönemde ayrılıklarımız vardı ama bunların bir faydası olmadı.İKİ BAKAN DOLMABAHÇE'DE BİR ARAYA GELDİDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.