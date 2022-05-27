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İmamoğlu'nun 'uyduruyorsun' dediği vatandaş haklı çıktı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van'da ziyaret ettiği esnaf, İETT biletlerine gelen zamlardan dert yanınca "uyduruyorsun" diyerek cevap verdi.

İmamoğlu'nun 'uyduruyorsun' dediği vatandaş haklı çıktı!
Ekleme: 27.05.2022 - 19:21 Güncelleme: 27.05.2022 - 20:25 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu'nun 'uyduruyorsun' dediği vatandaş haklı çıktı!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Van'da gerçekleştirdiği bir esnaf ziyaretinde vatandaşın İETT'ye yapılan zamlara isyanına 'uyduruyorsun' diyerek yanıt verince rezil oldu.

Ziyaret esnasında esnafla sohbet eden Ekrem İmamoğlu, bir vatandaşın İstanbul'daki toplu taşıma araçlarına gelen zamlara tepksiyle karşılaştı. Esnaf, bende İstanbul kart var. Geçen sene İstanbul'a geldiğimde 6 liraya bindiğim otobüsün fiyatı bu sene 16 lira oldu dedi. Yapılan 3 kat zamma tepki gösteren vatandaşa İmamoğlu 'uyduruyorsun' diyerek yanıt verdi. Toplu taşımaya sadece yüzde 40 zam yaptıklarını dile getiren İmamoğlu, İETT Genel Müdürü'nü arayınca gerçekler ortaya çıktı.

VATANDAŞ HAKLI ÇIKTI
İmamoğlu biz toplu taşımada sadece yüzde 40 zam yaptık derken, telefonla aradığı İETT Genel Müdürü kendisini yalanladı. Toplu taşıma araçlarına 3 kere zam yapıldığını belirten genel müdür fiyatların 15 liralara çıktığını dile getirdi. İmamoğlu'da bu konuşmaya "O zaman vatandaş haklı' diyerek yanıt verdi.
İmamoğlu'nun 'uyduruyorsun' dediği vatandaş haklı çıktı!
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