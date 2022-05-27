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DSÖ'den flaş 'maymun çiçeği' açıklaması!

Maymun çiçeği virüsü Avrupa ve Amerika'da görülmeye başlayınca paniğe neden olmuştu. Dünya Sağlık Örgütü'nden yüreklere su serpecek bir açıklama geldi. DSÖ Salgın Hastalıklara Hazırlık ve Önleme Direktörü Dr. Briand, maymun çiçeği virüsünün nasıl bulaştığını ve kontrol altına alınacağını açıkladı.

Ekleme: 27.05.2022 - 19:51 Güncelleme: 27.05.2022 - 19:53 / Editör: Ozge Selin
DSÖ'den flaş 'maymun çiçeği' açıklaması!
Şimdiye kadar 20 ülkede görülen maymun çiçeği virüsü endişelere neden olurken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'den yeni açıklamal geldi. DSÖ Salgın Hastalıklara Hazırlık ve Önleme Direktörü Dr. Briand, maymun çiçeği hastalığının nasıl bulaştığını açıklarken toplu aşılama ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Maymun çiçeği vakalarının Avrupa'da yayılmasıyla Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) konuya ilişkin beklenen açıklama geldi.

DSÖ yetkilileri tarafından, Birleşmiş Milletlerin (BM) Cenevre Ofisinde düzenlenen 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında maymun çiçeği virüsüne dair brifing verildi.

NASIL BULAŞIYOR?

DSÖ Salgın Hastalıklara Hazırlık ve Önleme Direktörü Dr. Sylvie Briand, maymun çiçeğinin hayvandan insana bulaşan bir virüs olduğuna dikkat çekti.

'SALGININ HANGİ HAYVANLARDAN YAYILDIĞINI BİLMİYORUZ'

Brian, 'Maalesef şimdilik bu salgının hangi hayvanlardan yayıldığını bilmiyoruz. Bize şimdiye kadar gelen tavsiyeler, toplu aşılama ve sürü bağışıklığına gerek olmadığı yönünde.' ifadesini kullandı.

Dünyada şimdiye kadar maymun çiçeği vaka sayısının 200 olduğunu belirten Briand, ileride bu sayının artabileceğini vurguladı.

İNSANLAR ARASINDA İLK OLARAK 1970'DE GÖRÜLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre maymun çiçeği virüsü, insanlarda ilk olarak 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tespit edildi. 1970'den bu yana ise Benin, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Fildişi Sahili, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Sierra Leone ve Güney Sudan olmak üzere 11 Afrika ülkesindeki insanlarda maymun çiçeği virüsüne rastlandı.

Virüs Afrika dışında ilk kez 2003 yılında ABD'de görüldü. Daha sonra 2018'de İsrail ve İngiltere'de, 2019'da Singapur'da, 2021'de ABD'de Afrika'ya seyahat eden bazı kişilerde maymun çiçeği virüsüne rastlandı. 2017'den bu yana Nijerya'da 200'den fazla maymun çiçeği virüsü kayda geçerken, 500'den fazla da şüpheli vaka rapor edildi. Vakaların yüzde 3'ü ölümle sonuçlanırken, virüs ülkede büyük bir salgına yol açtı.

Maymun çiçeği virüsü, Orta Afrika (Kongo Havzası) ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kongo Havzası türünün daha şiddetli hastalığa neden olduğu ve daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor.

ÇİÇEK AŞISI YÜZDE 85 KORUMA SAĞLIYOR

DSÖ, hastalığın semptomlarının 'klinik olarak daha az şiddetli olmasına rağmen geçmişte çiçek hastalarında görülenlere çok benzer' olduğunu ifade ediyor. Örgüte göre virüs, hayvandan insana ve insandan insana yakın temas yoluyla bulaşıyor. Çiçek hastalığına karşı kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsüne karşı da yüzde 85 koruma sağladığı ifade ediliyor.

DSÖ'ye göre virüsün cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı şu anda belirsizliğini koruyor. Virüsün kuluçka süresinin genellikle 6 ila 13 gün olduğu, ancak 5 ila 21 gün arasında değişebildiği belirtiliyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ilkokul katliamı tüm dünyayı dehşete düşürmüştü. 18 yaşındaki silahlı saldırgan Salvador Ramos'un 19 ilkokul öğrencisini katlettiği korkunç olay sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı. Olay sırasında okul önünde bekleyerek saldırgana müdahalede bulunmayan Teksas polisine, anne babaların tepki gösterdiği anların videosu paylaşıldı. Polisin, acı içinde bekleyen anne babalara kelepçe ve biber gazıyla müdahale ettiği görüntülerse ülke basınında büyük tepkiye neden oldu.

Dünyayı dehşete düşüren korkunç olay, ABD'de yaşanmıştı. Sık sık okullarda yapılan silahlı saldırı haberleriyle bilinen ABD'de geçtiğimiz günlerde 18 yaşındaki silahlı saldırgan Salvador Ramos, ilkokulda katliam yapmıştı.

Teksas eyaletinde bulunan Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'nu basan Ramos, 19 ilkokul öğrencisi ve 2 öğretmeni öldürmüştü.

Aynı kasabada yaşayan Ramos'un, saldırıyı gerçekleştirdiği ilkokulun yanındaki lisede öğrenci olduğu medyaya yansımıştı.

Yaşanan korkunç saldırı sonrası ortaya çıkan yeni görüntülerse ülke genelinde büyük tepkiye neden oldu.

Teksas polisinin, saldırganı durdurmak için zamanında müdahale etmediği eleştirileri gündeme gelirken, saldırı sırasında okulun etrafında toplanan anne babaların, içeriden gelen silah sesleri üzerine okula girmek için tereddüt eden polise öfkelendiği belirtildi.

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