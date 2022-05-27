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BM'den açıklama: Bubi tuzakları yerleştirdiler!

Birleşmiş Milletler (BM) raportörlerinin hazırladığı ve gelecek hafta yayınlanacak rapora göre Libya’da faaliyet gösteren Rus Wagner paralı askerleri, uluslararası hukuku ihlal ederek sivil yerleşim bölgelerine mayın ve bubi tuzakları yerleştirdi.

Ekleme: 27.05.2022 - 19:35 Güncelleme: 27.05.2022 - 19:36 / Editör: Ozge Selin
BM'den açıklama: Bubi tuzakları yerleştirdiler!İngiliz The Guardian gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre rapor, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosunu izlemekle görevli komitenin içerisindeki uzman bir ekip tarafından hazırlandı.

Raporda, uluslararası hukuka ve Cenevre Sözleşmesi'ne göre Wagner paralı askerlerinin, sivil yerleşim bölgelerine tuzakladıkları mayınları işaretlemesi ve bölge sakinlerini uyarması gerektiği belirtildi.

Ancak uzmanlar tarafından toplanan verilere göre Wagner, başkent Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesindeki sivil yerleşim bölgelerine 35 mayın yerleştirerek herhangi bir tedbir almadı.

LİBYA'DAKİ WAGNER VARLIĞI

Eylül 2020'de Batı medyasında yayımlanan BM raporlarına göre, Wagner paralı askerleri Ekim 2018 itibarıyla Libya'da faaliyet göstermeye başladı. Söz konusu raporlara göre paralı askerlerin sayısı 800 ile 1000 arasında değişiyor.

Ancak Wagner'in Libya'daki rolü, şirkete bağlı paralı askerlerin Halife Hafter milislerinin Nisan 2019'da başkent Trablus'a başlattığı saldırılara katılmalarının ardından daha güçlü hale geldi.

Wagner'e bağlı paralı askerlerin, Mayıs 2020'de çatışmaların yaşandığı cephelerden çekilmesiyle de Hafter'in yönettiği Libya'nın doğusundaki askeri güçler çöküşe geçerek, Sirte ve Cufra'ya çekildi.
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