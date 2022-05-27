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Başkan Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu’yu kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu’yu Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

Ekleme: 27.05.2022 - 20:26 Güncelleme: 27.05.2022 - 20:28 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu’yu kabul etti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.


Başkan Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu’yu kabul etti!

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