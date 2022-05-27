Başkan Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu’yu kabul etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu'yu Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.Başkan Erdoğan daha sonra, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.