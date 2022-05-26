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Terör örgütü IKBY’de sivilleri hedef aldı: Ölü ve yaralılar var...

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Duhok kentinde terör örgütü PKK/YPG’nin bir köye roketli saldırı düzenlemesi sonucu 2 sivil hayatını kaybederken, 2 sivil de yaralandı.

Ekleme: 26.05.2022 - 21:32 Güncelleme: 26.05.2022 - 21:40 / Editör: Ozge Selin
Terör örgütü IKBY’de sivilleri hedef aldı: Ölü ve yaralılar var...Terör örgütü PKK/YPG, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Duhok kentine bağlı Bamirni kasabasında yer alan Erdina köyünde şölen için toplanan köylülere roketli saldırı düzenlendiği aktarıldı.
Açıklamada, terör örgütünün köyü 2 roketle hedef aldığı ve saldırı sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin de yaralandığı ifade edildi.
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