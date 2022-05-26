Saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.' ifadeleri kullanıldı.14 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİÖte yandan, MSB'den yapılan başka bir açıklamada ise, 'Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!' ifadeleri yer aldı.