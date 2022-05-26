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Sağlık çalışanlarına şiddet davasında yeni karar!

Ankara'da, hastanede sosyal mesafe uyarısı yapan hemşire, doktor ve güvenlik görevlilerini darbederek tehdit ettikleri suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 4 sanıktan 1'ine 9 ay 10 gün, 3'üne 8 ay 10'ar gün hapis ve adli para cezası verilerek, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ekleme: 26.05.2022 - 20:45 Güncelleme: 26.05.2022 - 20:46 / Editör: Ozge Selin
Sağlık çalışanlarına şiddet davasında yeni karar!Geçen yıl 28 Kasım'da meydana gelen olayda Sefa Yusuf Selbi, arkadaşı Süleyman Kıymaz ile birlikte, rahatsızlanan annesini Ankara'da özel bir hastaneye götürdü. Sefa Yusuf Selbi, hastanede işlemler sürerken sosyal mesafeye uyması için uyarıda bulunan hemşireye tepki gösterip, tehdit ve hakarette bulundu. Sefa Yusuf Selbi, tartışmanın uzaması üzerine arkadaşı Süleyman Kıymaz ile birlikte sağlık çalışanlarını darbetti, hastanede bulunan bazı tıbbi cihazlara zarar verdi. Sağlık çalışanlarının yardım istemesi üzerine hastaneye gelen polise de direnen Sefa Yusuf Selbi, Süleyman Kıymaz, İsmail Aydın Kıymaz ve Mertcan Kıymaz, gözaltına alındı. Selbi ile Süleyman Kıymaz, savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, İsmail Aydın Kıymaz ve Mertcan Kıymaz adli kontrolle serbest bırakıldı. Tutuklanan 2 kişi de itiraz üzerine yaklaşık 1,5 ay sonra tahliye edildi.

HAPİS VE PARA CEZASI

Ankara 36'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan sanıklar, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada, müştekilerden güvenlik görevlisi Barış Karakoç, doktor Cavidan Abdulayev ile taraf avukatları da hazır bulundu. Mahkeme heyeti önceki celselerde dinlenemeyen 2 müştekinin beyanını aldıktan sonra savcıya söz verdi. Savcı, 'mala zarara verme' suçu yönünden tarafların uzlaşması ve hastanenin zararının karşılanması nedeniyle 'düşme' kararı, diğer suçlar yönünde ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Savcının mütalaasına karşı savunma yapan sanıklar beratlarını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Sefa Yusuf Selbi'ye, 'tehdit' suçundan 9 ay 10 gün hapis, 4 müştekiye yönelik 'hakaret' ve 'yaralama' suçundan 20 bin 560 lira adli para cezası, sanık Süleyman Kıymaz'a 'polise direnme' suçundan 8 ay 10 gün hapis, 4 müştekiye yönelik 'hakaret' ve 'yaralama' suçundan 17 bin 580 lira adli para cezası, sanıklar İsmail Aydın Kıymaz ve Mertcan Kıymaz'a 'polise direnme' suçundan 8 ay 10'ar gün hapis cezası verdi. 'Mala zarar verme' suçundan düşme kararı verilirken, 4 sanık için de hükmün açıklanması geri bırakıldı. 
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