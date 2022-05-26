Putin tek şartını açıkladı: Gıda krizini çözebiliriz!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Putin görüşmede Karadeniz ve Azak Denizi’ndeki limanlardan sivil gemilerin güvenli çıkışı için her gün insani koridoru açtıklarını belirtirken gıda krizinin çözümü için tek şartını açıkladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Putin, Karadeniz ve Azak Denizi'ndeki limanlardan sivil gemilerin güvenli çıkışı için her gün insani koridoru açtıklarını belirterek, Ukrayna'nın Rusya ile müzakereleri dondurmasını da değerlendirdi.Küresel gıda güvenliği konusunun da detaylıca ele alındığı görüşmede, Putin, Rusya'ya yönelik, tarım ürünlerinin dünya pazarlarına arzıyla ilgili sorunlarla ilgili suçlamaların asılsız olduğuna dikkat çekti.Putin, ortaya çıkan sorunların üretim, lojistik zincirlerinin işleyişindeki aksamalar ve Kovid-19 salgını döneminde Batılı ülkelerin uyguladığı mali politikalarla ilgili olduğuna işaret etti.Gıda alanındaki sorunların, ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ağırlaştığının vurgulandığı görüşmede, Putin, Batılı ülkelerin siyasi gayelerle uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması şartıyla Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatı yoluyla gıda krizinin aşılmasına önemli bir katkı yapmaya hazır olduğunu belirtti.