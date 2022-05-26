  • USD: 16,37 - 16,40
  • EURO: 17,51 - 17,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

MSB paylaştı: Terör yuvaları yok ediliyor!

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatının kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Ekleme: 26.05.2022 - 19:08 Güncelleme: 26.05.2022 - 19:17 / Editör: Ozge Selin
MSB paylaştı: Terör yuvaları yok ediliyor!
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerce kullanılan mağaradaki havan ve silah mühimmatı, araç gereç, telefona tuzaklı el yapımı patlayıcı, el yapımı patlayıcıda kullanılan düzenek ve yaşam malzemelerinin ele geçirildiğine dair görüntüleri paylaştı.

Paylaşımda, 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam eden Mehmetçik, arama-tarama faaliyetleriyle tespit ettiği teröristlere ait mağara, sığınak, silah ve mühimmatı da kullanılamaz hale getiriyor.' ifadesine yer verildi.
MSB paylaştı: Terör yuvaları yok ediliyor!
Adnan Oktar davasında flaş gelişme!
İBB’den fetih ayıbı! Panolarla kapattılar!
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde bir kişi polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Ünal Çeviköz'e tepki: Bu bir milli egemenlik ve milli güvenlik kararlılığıdır
Başkan Erdoğan’dan TÜRGEV’e anlamlı bağış
Kadıköy belediyesi rüşvet soruşturmasında yeni gelişme! 6 şüpheli polise teslim olmuştu
Bakan Karaismailoğlu: Bölgeler arasında ulaşım standardını yükseltiyoruz
Özel ekip Dışişleri Bakanlığı'na sızan 470 FETÖ'cüyü deşifre etti!
TBMM Başkanı Şentop ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Günleri etkinliğine katıldı
Hamza Dağ'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: 2010'dan bu yana FETÖ sözcülüğü yapıyor
Piyasaların beklediği haber geldi! Faiz kararı açıklandı..
Kamu görevlilerini tehdit eden Kılıçdaroğlu'na Başkan Erdoğan'dan çok sert tepki: Bu devletin de, milletin de düşmanıdır
EPDK Isparta'daki elektrik kesintileri için karar verdi: Ceza tutarı tüketicilere ödenecek
Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD’nin kirli oyununu deşifre etti!
Bakü nefes kesecek TEKNOFEST için kapılarını açtı!
Finlandiya ve İsveç'e NATO vetosu: Üye olmak istiyorlarsa bu adımları atacaklar! Yunanistan'a son ikaz: Adaları egemenlik tartışmasına açarız
Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iftirası elinde patladı! Başkan Erdoğan'a 100 bin TL tazminat ödeyecek
3. Dünya Savaşı başlayacak mı? George Soros'tan korkutan çıkış: Medeniyetin sonu gelecek
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: 1915 olaylarının 'soykırım' kavramıyla uzaktan yakından bir ilgisi yoktur
3600 ek gösterge için yeni formül hazırlandı!

3600 ek gösterge için yeni formül hazırlandı!

Kripto parada yasal düzenleme geliyor!

Kripto parada yasal düzenleme geliyor!

SOLOTÜRK Azerbaycan'da nefesleri kesti!

SOLOTÜRK Azerbaycan'da nefesleri kesti!

Twitter'a ABD dava! 150 milyon dolar ödeyecek

Twitter'a ABD dava! 150 milyon dolar ödeyecek

Para yatıran bin pişman! Bin 700 kripto para yok oldu!

Para yatıran bin pişman! Bin 700 kripto para yok oldu!

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alacak