Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iftirası elinde patladı! Başkan Erdoğan'a 100 bin TL tazminat ödeyecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir iftirası daha elinde patladı. Man Adası iftirasıyla açılan davada İstanbul Anadolu 15 Asliye hukuk mahkemesi, Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine tam 100 bin TL tazminat ödemesini hükmetti.