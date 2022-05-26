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Beyaz Gazete
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Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yasa teklifi TBMM'de!

Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklifi AK Parti ve MHP’nin ortak imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifle; internet haber siteleri süreli yayınlara dahil ediliyor. İnternet haber siteleri de ilanlardan faydalanabilecek.

Ekleme: 26.05.2022 - 19:33 Güncelleme: 26.05.2022 - 19:34 / Editör: Ozge Selin
Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yasa teklifi TBMM'de!
Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklifi AK Parti ve MHP'nin ortak imzası ile TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle; internet haber siteleri süreli yayınlara dahil ediliyor. İnternet haber siteleri de ilanlardan faydalanabilecek.

Ayrıntılar geliyor...
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