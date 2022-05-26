  • USD: 16,27 - 16,30
  • EURO: 17,37 - 17,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Batan gemi Moskova'nın enkazında neler oluyor? Ürperten operasyon iddiası: Rusya sır gibi saklıyor

Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, savaşın simge isimlerinden biri olan Yılan Adası'nı da kuşatan Rusya'nın tarihi Moskova kruvazörünün batması dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı. Geminin batırılıp batırılmadığıyla ilgili spekülasyonlar netlik kazanmamışken, Ukrayna'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Yapılan açıklamada, Rusya'nın batan geminin enkazındaki cesetleri toplamak için ürperten bir operasyon gerçekleştirdiği ve bunun da herkesten saklandığı ifade edildi.

Batan gemi Moskova'nın enkazında neler oluyor? Ürperten operasyon iddiası: Rusya sır gibi saklıyor
Ekleme: 26.05.2022 - 10:15 Güncelleme: 26.05.2022 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Batan gemi Moskova'nın enkazında neler oluyor? Ürperten operasyon iddiası: Rusya sır gibi saklıyor
Rusya Ukrayna savaşının simgelerinden biri olan Rusya'nın tarihi kruvazör gemisi Moskova'nın batması, birkaç hafta önce basında geniş yer bulmuştu.

Denizin karanlık sularına gömülen Moskova'nın vurulduğumu mu yoksa kaza sonucu mu patladığı ise halen gizemini koruyor.

Ukrayna tarafından ise yeni bir iddia ortaya atılarak Rusya'nın amiral gemisi battıktan sonra 7 geminin katıldığı ve 2 hafta süren bir kurtarma operasyonunun gerçekleştiği ifade edildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Sözcüsü Vadym Skibitskyi, Rus kuvvetlerinin batı Moskova'dan ölüleri çıkarmak için gizlice ürperterci bir operasyon düzenlediğini idda etti.

Yapılan açıklamada, 'Operasyonla kruvazörü tamamen temizlediler. Gemideki ceset ve askeri teçhizatların tamamı üçüncü ülkelerin eline geçmesin diye toplandı. Cesetlere daha sonra ne yapıldığı ise belli değil' denildi.

Daily Mail'de bu operasyonun öfkeli aileler nedeniyle yapıldığını iddia etti. Nitekim Moskova kruvazöründeki askerlere ne olduğu bilinmiyor.

Gemide hayatını kaybeden askerlerden birinin babası, 'Olaydan sonra askerlerin kurtarılması için hiçbir çalışma yapılmadı. Subay ve askerler fareler gibi gemiden kaçışmaya çalıştı ve ölüme terk edildiler' dedi.

Rusya ise gemiyle ilgili ayrıntılı bilgi vermiyor. Uzmanların 'Rusya'ya büyük darbe' olarak isimlendirdiği olaydaki can kayıpları da kabul edilmedi.

Ukrayna ise gemideki askerlerin resmen 'boğulmaya terk edildiğini' iddia etmişti.

Ukrayna, ilk olarak 1979 yılında denize indirilen ve Kırım ilhakında da aktif rol oynayan Moskova krüvazör gemisini vurduklarını iddia etmişti. Yapılan açıklamada geminin Neptün füzesiyle vurulduğu söylenmişti.

Rusya ise iddiaları reddetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait Moskova kruvazör gemisinde çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak ettiğini ve ağır hasar meydana geldiğini bildirmişti. Saldırının ardından eski kruvzör ilk olarak Kırım'a çekilmişti. Tarihi gemi Kırım'da karanlık sulara gömülmüştü.

Senaryo ABD'den sahne Kılıçdaroğlu'ndan! CIA, Pentagon, FETÖ kuklası! İşte 'kaçış' yalanını sunan piyon!
Pençe Kilit Harekatı'nda teröristlere darbe!
Türkiye'de kritik toplantı
İnsanlık dışı muamele: Yunanistan sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere karşı plastik mermi kullandı
Suriye'ye yeni operasyon: Süleyman Şah Türbesi yerine dönecek
CHP'li Kuşadası Belediyesi'ndeki rüşvet skandalında flaş gelişme!
CHP'li Maltepe Belediyesi’ndeki “Rüşvet” operasyonunda flaş gelişme!
Soruşturma başlatıldı! İkinci Thodex vakası! Hesapları kapatıp paralara...
İsrail Cumhurbaşkanından Davos'ta Türkiye'ye övgü: Erdoğan ile yeni bir süreç başlattık
Başkan Erdoğan sinyali vermişti! Gözler MGK'dan çıkacak tarihi kararlarda! İşte Suriye'ye yeni operasyon planı...
İsveç'ten, Türkiye'yle terörle mücadelede iş birliği mesajı
3600 ek göstergede sona gelindi! İşte madde madde detaylar...
Batan gemi Moskova'nın enkazında neler oluyor? Ürperten operasyon iddiası: Rusya sır gibi saklıyor
CHP'li Ünal Çekivöz, Türkiye'yi Finlandiya'ya şikayet etti!
Kod adı 'Müsilaj'! 16 il 17 suç örgütü 315 gözaltı!
Fethin izlerini silmek istiyorlar
Şehidin sözleri Mehmetçiğin cesaretini gözler önüne serdi: Şehit düşersem bu mesajı anne ve babama oku
Stokçu ve spekülatörlere 3 yıl hapis! Taslak metin ortaya çıktı!
Muharrem İnce'den CHP'ye sert eleştiri!
Başkan Erdoğan'ın operasyon sinyali ABD'yi korkuttu!
Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji hava durumu raporunu yayınladı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: Sağanak ve toz taşınımı uyarısı

Türkiye'de bir ilk olacak: Bor madeni için önemli adım atılıyor

Türkiye'de bir ilk olacak: Bor madeni için önemli adım atılıyor

Fahiş kira zamlarına karşı yeni sistem!

Fahiş kira zamlarına karşı yeni sistem!

Twitter'a ABD dava! 150 milyon dolar ödeyecek

Twitter'a ABD dava! 150 milyon dolar ödeyecek

Polis şiddeti sonucu ölen George Floyd'un ölümünün üzerinden 2 yıl geçti! New York'ta gösteriler düzenleniyor!

Polis şiddeti sonucu ölen George Floyd'un ölümünün üzerinden 2 yıl geçti! New York'ta gösteriler düzenleniyor!

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alacak

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 200 sözleşmeli personel alacak