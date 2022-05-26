Batan gemi Moskova'nın enkazında neler oluyor? Ürperten operasyon iddiası: Rusya sır gibi saklıyor

Rusya Ukrayna savaşının simgelerinden biri olan Rusya'nın tarihi kruvazör gemisi Moskova'nın batması, birkaç hafta önce basında geniş yer bulmuştu.Denizin karanlık sularına gömülen Moskova'nın vurulduğumu mu yoksa kaza sonucu mu patladığı ise halen gizemini koruyor.Ukrayna tarafından ise yeni bir iddia ortaya atılarak Rusya'nın amiral gemisi battıktan sonra 7 geminin katıldığı ve 2 hafta süren bir kurtarma operasyonunun gerçekleştiği ifade edildi.Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Sözcüsü Vadym Skibitskyi, Rus kuvvetlerinin batı Moskova'dan ölüleri çıkarmak için gizlice ürperterci bir operasyon düzenlediğini idda etti.Yapılan açıklamada, 'Operasyonla kruvazörü tamamen temizlediler. Gemideki ceset ve askeri teçhizatların tamamı üçüncü ülkelerin eline geçmesin diye toplandı. Cesetlere daha sonra ne yapıldığı ise belli değil' denildi.Daily Mail'de bu operasyonun öfkeli aileler nedeniyle yapıldığını iddia etti. Nitekim Moskova kruvazöründeki askerlere ne olduğu bilinmiyor.Gemide hayatını kaybeden askerlerden birinin babası, 'Olaydan sonra askerlerin kurtarılması için hiçbir çalışma yapılmadı. Subay ve askerler fareler gibi gemiden kaçışmaya çalıştı ve ölüme terk edildiler' dedi.Rusya ise gemiyle ilgili ayrıntılı bilgi vermiyor. Uzmanların 'Rusya'ya büyük darbe' olarak isimlendirdiği olaydaki can kayıpları da kabul edilmedi.Ukrayna ise gemideki askerlerin resmen 'boğulmaya terk edildiğini' iddia etmişti.Ukrayna, ilk olarak 1979 yılında denize indirilen ve Kırım ilhakında da aktif rol oynayan Moskova krüvazör gemisini vurduklarını iddia etmişti. Yapılan açıklamada geminin Neptün füzesiyle vurulduğu söylenmişti.Rusya ise iddiaları reddetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait Moskova kruvazör gemisinde çıkan yangın sonucu mühimmatın infilak ettiğini ve ağır hasar meydana geldiğini bildirmişti. Saldırının ardından eski kruvzör ilk olarak Kırım'a çekilmişti. Tarihi gemi Kırım'da karanlık sulara gömülmüştü.