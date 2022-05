ABD'deki okul katliamında yeni detaylar ortaya çıktı!

Teksas'ın Uvalde kentindeki Robb İlköğretim Okulu'na geçtiğimiz akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırı tüm dünyayı dehşete düşürdü. Katil 18 yaşındaki Salvador Ramos'un saldırısı sonucu 19 öğrenci ve 2 öğretmen hayatını kaybetti.Ramos içeride kendine barikat kurarken, Teksas kolluk kuvvetleriyle katili etkisiz hale getirdi.Dehşet anlarında sınıfta olan bir öğrenci yaşadıklarını anlattı. Adı açıklanmayan dördüncü sınıf öğrencisi Salvador Ramos'un sınıfa girdikten sonra biraz çömeldiği ardından da 'ölme vakti geldi' dediğini ifade etti.Çaresiz çocuk 'Kapıdan silah seslerini duyduğumda arkadaşıma bizi bulamasın diye bir şeyin altına saklanmasını söyledim' derken zor saklandığını ve arkadaşına da Ramos'un onları duymaması için konuşmamasını söylediğini dile getirdi.Öte yandan Ramos'un saldırı öncesinde yaptığı Facebook paylaşımları gün yüzüne çıktı. İlk paylaşımında 'Büyükannemi vuracağım' dediği ortaya çıktı.Büyükannesini vurduktan sonra ise 'Büyükannemi vurdum' diye paylaşım yaptığı öğrenildi. Üçüncü gönderisinde ise 'Bir ilkokulu vuracağım' yazdığı ifade edildi.Facebook, yani yeni ismiyle Meta, yaptığı açıklamada gönderilerin kesinlikle Ramos'a ait olduğunu vurguladı. Şirket sözcüsü Andy Stone, 'Devam eden soruşturmalarda kolluk kuvvetlerle iş birliği içindeyiz' ifadelerine yer verdi.Ramos'un birlikte yaşadığı babaannesi ve dedesinin kaldığı evin yakınındaki komşusu ise babaannenin vurulduktan sonra kanlar içinde bir kadının sokağa çıktığını ve yardım istediğini dile getirdi.Ramos'un annesi Adriana Reyes ise oğlunun yaptıklarını duyunca şaşıp kaldığını söyledi. Önümüzdeki pazartesi günü ona doğum günü hediyesi ve Snoopy'nin bir peluş oyuncağını vermeyi planladığını söyleyen kadın oğlunu 'içine kapanık' olarak tanımladı.Öte yandan Teksas'ın Uvalde kasabasında 19 çocuk ve 2 öğretmenin öldürüldüğü ilkokul saldırısında, polisin saldırganı durdurmak için zamanında müdahale etmediği soruları gündeme geldi.Saldırı sırasında okulun etrafında toplanan aile üyesi ve çevredekilerin silah sesleri üzerine okula girmek için tereddüt eden polise öfkelendiği belirtildi.'BİR ÇOK POLİS VARDI, SALDIRGAN İSE BİR TANEYDİ.'Okulun karşısında evi bulunan Juan Carranza, olay anında bazı kişilerin dışarıda bekleyen polise, 'İçeriye gidin, içeriye gidin' şeklinde öfkelenerek bağırdıklarını aktardı. Carranza, polislerin okula daha erken müdahale etmeleri gerektiğini kaydederek, 'Bir çok polis vardı, saldırgan ise bir taneydi.' dedi.Saldırıda kızı öldürülen baba Javier Cazares de AP'ye yaptığı açıklamada, saldırıyı duyduğunda okula koşarak geldiğini ve polisi hala binanın dışında toplanmaya çalışırken gördüğünü söyledi.Polisin müdahale etmemesine öfkelenen Cazares, çevrede bekleyen diğer kişilerle okula hücum etme fikrini gündeme getirdiğini dile getirdi.Cazares, 'Sanırım orada ilk toplanan 5-6 babaydık, polis bizden uzaklaşmamızı istiyordu. Kendimizi umursamıyorduk, 'acele edelim.' dedim çünkü polisler yapmaları gereken hiçbir şeyi yapmıyordu. Çocuklarımızı okuldan dışarı çıkarmak istedik. Polisler hazırlıksızdı, daha fazlası yapılabilirdi.' diye konuştu.Olaydan birkaç saat sonra Cazares, kızı Jacklyn'in yaralı olarak okuldan çıkarıldığını ve hastanede hayatını kaybettiğini öğrendiğini belirtti.Yetkililer, saldırgan Salvador Ramos'un okula geldiği sırada okul güvenlik memuru ile karşılaştığını ancak karşılıklı ateş açılıp açılmadığı konusunda çelişkili ifadelerin olduğunu kaydetti.Teksas Halk Güvenlik Departmanı Sözcüsü Travis Considine, Ramos'un okula girdikten sonra olay yerine gelen dışarıdaki ilk 2 polise ateş açarak yaraladığını belirtti.Daha sonra 4. sınıfa girerek 19 öğrenci ile 2 öğretmeni vurduğu ve sınıfın kapısını kilitleyip arkasına barikat kurduğu ifade edildi.Halk Güvenliği Direktörü Steve McCraw, gazetecilere, Ramos'un ilk silahını ateşlediği an ile özel polis kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği zaman arasında yaklaşık 40 ila 60 dakika geçtiği bilgisini paylaştı.Washington Post'un sosyal medyada paylaşılan çevredekilerin çektiği görüntülerde ise saldırganın olay günü yerel saatle 11.54'ten önce okula girdiğine, polisin saldırganı etkisiz hale getirdiğini 13.06'da duyurduğuna dikkat çekildi.İran'daki albay suikastının arkasından Mossad çıktı! New York Times yazdı; ABD ile ilgili dikkat çeken detayABD medyasına ait New York Times gazetesi, İranlı albaya düzenlenen suikastı İsrail'in üstlendiğini söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberine göre, İsrailli yetkililer, İranlı albaya düzenlenen suikastın arkasında kendilerinin olduğuna dair ABD'yi bilgilendirdi.İsrail'in, 22 Mayıs'ta başkent Tahran'da gerçekleştirilen İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Seyyad Hodayi'ye yönelik suikasttaki sorumluluğunu itiraf ettiği bildirildi. Amerikan 'New York Times' gazetesinin isminin açıklanmasını istemeyen bir istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberine göre, İsrailli yetkililer, İranlı albaya düzenlenen suikastın arkasında kendilerinin olduğuna dair ABD'yi bilgilendirdi.Öldürülen İranlı albayın Kudüs Gücü bünyesinde oluşturulan ve İsrailli siviller ve yetkililer dahil olmak üzere yabancılara yönelik kaçırma ve suikast operasyonlarını yöneten 'Birim 840'da üst düzey görev yaptığını iddia eden İsrailli yetkililer, Amerikalılara 'suikastın bu birimin operasyonlarını durdurması için İran'a uyarı' niteliği taşıdığını iletti.İsrailli yetkililer, Albay Hodayi'nin son 2 yıl içinde Kolombiya, Kenya, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde İsrailli, Avrupalı ve Amerikalı siviller ve hükümet yetkililerini hedef alan suikast girişimlerinden sorumlu olduğunu öne sürdü.Öte yandan İsrail gazetesi 'Jerusalem Post', İsrailli yetkililerin Amerikalılara verdiği gizli bilgilerin New York Times gazetesi tarafından sızdırılması Tel Aviv yönetiminde şaşkınlık ve öfkeye neden oldu.Washington'dan konuyla ilgili açıklama bekleyen İsrailli güvenlik yetkililerinin, İran'ın suikasta karşılık ülke dışındaki İsraillileri hedef almasından endişe duydukları aktarıldı.