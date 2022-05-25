İmha edilen gizli belge köşesinden çıkmıştı! Nazlı Ilıcak’a şok

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yılmaz savunucularından gazeteci Nazlı Ilıcak, Genelkurmay kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen Tahşiyeciler Grubuna ilişkin gizli belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün Gazetesi'nde "Askeri İstihbarat ve Tahşiyeciler" başlıklı yazısında yayımladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Genelkurmay Başkanlığı'nın şikayeti üzerine Ilıcak hakkında, "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Ilıcak, geçtiğimiz yıl mart ayında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılamada "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davada suçtan zarar gören Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Nazlı Ilıcak, kararı istinafa götürdü.ESASTAN REDDEDİLDİİstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Ilıcak'a verilen cezayla ilgili incelemesini tamamladı. Mahkeme, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ilıcak'ın avukatlarının yaptığı istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi. Kararda, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını vurgulayarak, verilen cezanın kanuni bağlamda uygulandığını da belirtildi."MSB SUÇTAN DOĞRUDAN ZARAR GÖRMEDİ"Suçtan zarar gören Milli Savunma Bakanlığı avukatları tarafından da yapılan istinaf başvurusunun ise, Milli Savunma Bakanlığı'nın Ilıcak'a yüklenen suçların niteliği itibariyle suçtan doğrudan zarar görmediği, bu nedenle davaya katılma hakkı bulunmadığı vurgulanarak reddine karar verildi. Kararda, MSB'nin 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan açılan davaya katılma hakkı bulunmadığı ifade edildi.