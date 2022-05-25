Engin Özkoç'un 'Soylu' paylaşımına Bülent Turan'dan sert cevap!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak, 'Kaçacak' iddiasına bulunmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da CHP liderine tek kelimelik yanıt vererek 'Yalancı' ifadesini kullanmıştı. Gelişme sonrası CHP'li Engin Özkoç, Soylu'yu hedef alarak, 'Kaçamayacaksın' paylaşımı yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Özkoç'un skandal paylaşımına, "Korkmuyoruz saçma sapan tehditlerinizden. Geçti o günler kendinize gelin." diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresinin bir kaçış planında olduğunu öne sürüp, kamuoyuna açık belgelerle yeni bir algı operasyonuna girişti.Kılıçdaroğlu'nun iddialarına AK Parti'den peş peşe sert tepki gelirken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşarak tepkisini tek kelimeyle gösterdi. Bakan Soylu, paylaşımına 'Yalancı' notunu düştü.Paylaşımı hazmedemeyen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 'Kaçamayacaksın Soylu' ifadeleriyle, Bakan Soylu'nun paylaşımına benzer bir görsele yer verdi.Özkoç'un skandal paylaşımına, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, oldukça sert sözlerle tepki gösterdi.Özkoç'un paylaşımını alıntılayan Turan, 'Yani?! Rahmetli Menderes'e yaptığınız gibi önce asacak, sonra da yağlı urgan parasını ailesinden mi isteyeceksiniz?! Korkmuyoruz saçma sapan tehditlerinizden. Geçti o günler kendinize gelin!' ifadelerini kullandı.