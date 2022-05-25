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BM'den Arakanlı Müslüman sığınmacıların için toplumsal çağrı!

Birleşmiş Milletler, Bangladeş’teki kamplarda yaşayan yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslümanın unutulmaması için uluslararası topluma çağrı yaptı. Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, "Yıllardır Arakanlılara ev sahipliği yapan Bangladeş'e ve mültecilere dikkat çekmek, uluslararası toplumun desteğini hatırlatmak için buradayım" dedi.

Ekleme: 25.05.2022 - 22:08 Güncelleme: 25.05.2022 - 22:09 / Editör: Ozge Selin
BM'den Arakanlı Müslüman sığınmacıların için toplumsal çağrı!Bangladeş'te Arakanlı Müslüman sığınmacıların kaldığı kampları ziyaret eden BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'ARAKANLILARIN İÇİNDE BULUNDUĞU KÖTÜ DURUM UNUTULMAMALI'
Grandi, Afganistan ve Ukrayna krizleri sırasında, Arakanlıların içinde bulunduğu kötü durumun unutulmaması için kampları ziyaret ettiğini söyledi.

Yaklaşık 1 milyon mültecinin unutulmaması için uluslararası topluma çağrı yapan Grandi, 'Yıllardır Arakanlılara ev sahipliği yapan Bangladeş'e ve mültecilere dikkat çekmek, uluslararası toplumun desteğini hatırlatmak için buradayım' dedi.

Kendi ülkelerinde vatandaşlık hakları reddedilen, BM'nin “Dünyanın en çok zulüm gören topluluğu' olarak tanımladığı binlerce insandan biri Arakanlı Muhammed. O, eşinin, çocuklarının, tüm ailesinin radikal Budistler tarafından katledilişine şahit oldu.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK
Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.
BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta çıkan yangında 250'ye yakın ev kül oldu. Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların kaldığı Shafiullah Kata bölgesindeki 16 numaralı kampta yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmaları kapsamında bölgeye 8 itfaiye aracı sevk edildi. Yaklaşık 250 evin hasar gördüğü yangında yaralılar da bulunduğu belirtildi.
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