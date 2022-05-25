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Başkan Erdoğan 'Boşuna yorulmasınlar' demişti! İkna heyeti Ankara'da!

Türkiye heyeti, İsveç ve Finlandiya heyetleri ile NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişarelerde bulunmak için bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "İsveç terör örgütlerinin kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip konuşturuyorlar. Hatta hatta PKK yanlısı teröristler var. Biz bunların neyine güveneceğiz. Pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş kusura bakmasınlar yorulmasınlar" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye, görüşmelerde YPG'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu delilleriyle birlikte sunacak. Bu iki örgütün ayrı olduğu argümanı kabul edilmeyecek. Terör örgütü PKK/YPG'nin yanı sıra FETÖ'ye bağlı vakıf ve derneklerin kapatılması istenecek. Talepte bulunulan teröristlerin iadesinin gerçekleşmesi istenecek.

Başkan Erdoğan 'Boşuna yorulmasınlar' demişti! İkna heyeti Ankara'da!
Ekleme: 25.05.2022 - 11:02 Güncelleme: 25.05.2022 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan 'Boşuna yorulmasınlar' demişti! İkna heyeti Ankara'da!
İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler bugün 13.00'te başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmelere katılacak İsveç ve Finlandiya heyetleri, dün gece saatlerinde Ankara'ya geldi.

Türkiye heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık edecek.

İsveç ve Finlandiya ise görüşmeye, İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström ve Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara'nın başkanlıklarında katılacak.

TERÖR ÖRGÜTLERİNE BAĞLI VAKIF VE DERNEKLERİN KAPATILMASI İSTENECEK
Türkiye, görüşmelerde YPG'nin terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olduğunu delilleriyle birlikte sunacak. Bu iki örgütün ayrı olduğu argümanı kabul edilmeyecek.

Terör örgütü PKK/YPG'nin yanı sıra FETÖ'ye bağlı vakıf ve derneklerin kapatılması istenecek.

TERÖRİSTLERİN İADESİ İSTENECEK
Talepte bulunulan teröristlerin iadesinin gerçekleşmesi istenecek. Sokaklarda terör örgütü bayraklarıyla gösteri yapılmasının ifade özgürlüğü olarak nitelendirilemeyeceği belirtilecek.

AMBARGOLARIN KALDIRILMASI İSTENECEK
Savunma sanayii alanındaki ambargoların kaldırılması istenecek. Ankara'daki bu görüşme, önümüzdeki süreçte yürütülecek görüşme trafiğinin ilk adımı olacak. Taraflar arasında bir uzlaşı sağlanana kadar devam edilecek. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

'TÜRKİYE'YE GELECEKLERMİŞ, YORULMASINLAR'
Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık net bir tavrı söz konusu olmadığını dikkat çekmişti.

Erdoğan, 'İsveç terör örgütlerinin kuluçka merkezi. Parlamentolarında teröristleri getirip konuşturuyorlar. Hatta hatta PKK yanlısı teröristler var. Biz bunların neyine güveneceğiz. Pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş kusura bakmasınlar yorulmasınlar' ifadelerini kullanmıştı.
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