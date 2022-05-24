İSKİ’de büyük skandal! 2 milyar TL’lik su kayıp

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisinde gerçekleşen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda büyük bir skandal ortaya çıktı. İstanbul'un 2 milyar TL değerindeki 330 milyon metreküp suyunun kayıp olduğu ortaya çıktı. AK Parti grubu adına genel kurulda konuşma yapan Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu üyesi Ahmet Tüfekçi "2020 ve 2021 yıllarında İSKİ'nin terfi merkezlerinden basılan temiz su miktarı ile şebekeye verilen su miktarı arasında toplam 330 Milyon metreküp kayıp var. İSKİ'nin yıllık yatırım bütçesinin üçte biri kadar bir kaybı olan, faaliyet raporlarında da yazılan bu tutarın hesabını kim verecek? diye sordu.Tüfekçi, yaptığı konuşmada, "İSKİ, su ve atıksu yönetiminde dijital dönüşümü ve tek merkezden yönetimi sağlamak amacıyla İSKOM'u, yani İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi inşası ve bilişim altyapısı bitmiş ve çalışır vaziyette mevcut yönetime devredildi. İSKOM sayesinde daha verimli bir su yönetimi sağlanacak, kayıp kaçakların önüne geçilecek ve kaynaklar daha etkin kullanılacaktı. Üzülerek ifade ediyorum ki yıllara göre incelediğimiz faaliyet raporu kitapçıklarında İSKOM'un doğru düzgün yönetilmemesinden kaynaklanan, terfi merkezlerinden basılan temiz su miktarı ile şehre verilen yıllık su miktarı arasında ciddi farklılıklar vardır" dedi.Yüzde 10 olarak seyreden kayıp oranının 2020 ve 2021 yıllarında yüzde 25'e çıktığını belirten Tüfekçi, "2020 ve 2021 yıllarında İSKİ'nin terfi merkezlerinden basılan temiz su miktarı ile şebekeye verilen su miktarı arasında toplam 330 Milyon metreküp kayıp var. Bu kaybın maddi değeri yaklaşık 2 Milyar TL'dir. 2020 yılında terfi istasyonlarından basılan su miktarı 1 Milyar 347 Milyon metreküpken şehre verilen yıllık su miktarı 1 Milyar 74 Milyon metreküptür. Yani 2019 ve 2020 yıllarında terfi istasyonlarından basılan su miktarı arasında 168 Milyon metreküp fark vardır. Yine 2021 yılında terfi istasyonundan basılan su miktarı 1 Milyar 342 Milyon metreküpken şehre verilen su miktarı ise 1 Milyar 74 Milyon metreküptür. Geçmiş yıllardaki terfi edilen su ile şebekeye verilen su miktarı arasındaki ortalama yüzde 10 fark düşüldükten sonra 162 Milyon metreküp fark vardır" diye konuştu.Tüfekçi konuşmasını şu şekilde sürdürdü:"Konunun daha iyi anlaşılması açısından bir kez daha tekrar ediyorum. Şebekedeki kayıptan bahsetmiyorum. 2020 ve 2021 yıllarında İSKİ'nin terfi merkezlerinden basılan temiz su miktarı ile şebekeye verilen su miktarı arasında toplam 330 Milyon metreküp kayıptan bahsediyorum. İSKİ yatırım bütçesinin üçte birine denk gelen bu su nerede? Şehrin kullandığı suyun yüzde 15'i kadar kayıp su nerede? 2 Milyar TL değerindeki kayıp su nerede? İstanbul'un su yönetim merkezini polemik merkezi haline getirerek, İSKOM'da çıkıp, meclis üyelerini tehdit eden İBB Başkanına soruyoruz, bu israf değil midir? Bu beceriksiz bir kaynak yönetimi değil midir? İSKİ'nin yıllık yatırım bütçesinin 3'te 1'i kadar bir kaybı olan, faaliyet raporlarında da yazılan bu tutarın hesabını kim verecek?"Maddi değeri 2 milyar TL'yi bulan kayıpla nelerin yapılacağını da anlatan Tüfekçi, " 3 yıldır sürüncemede kalan tüm yatırım ve projeler tamamlanabilirdi. İptal edilen Silahtarağa Projesi 3 tane yapılabilirdi. Yeni yenilenebilir enerji yatırımları tamamlanabilirdi. Yaklaşık yıllık 1.5 Milyar Kwh elektriği İSKİ kendi yatırımlarıyla karşılayabilirdi. Elektriğe ödediği parayı da 16 milyon İstanbul halkına hizmet olarak götürebilirdi" şeklinde konuştu.