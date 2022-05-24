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Dünyada ham çelik üretimi düştü Türkiye'de yükseldi

Küresel ham çelik üretimi, Çin'deki üretimin yüzde 5'den fazla düşmesinin etkisiyle nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 azalarak 162,7 milyon tona gerilerken, Türkiye'nin ham çelik üretimi ise nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarak 3,4 milyon tona yükseldi.

Dünyada ham çelik üretimi düştü Türkiye'de yükseldi
Ekleme: 24.05.2022 - 16:01 Güncelleme: 24.05.2022 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
Dünyada ham çelik üretimi düştü Türkiye'de yükseldi
Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), nisan ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı. Buna göre, küresel ham çelik üretimi, nisanda 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 azalarak 162,7 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 5,2 azalarak 92,8 milyon tona düştü.

Japonya'nın üretimi yüzde 4,4 azalarak 7,5 milyon, Almanya'nın üretimi yüzde 1,1 azalışla 3,3 milyon, ABD'nin üretimi de yüzde 3,9 düşüşle 6,9 milyon tona indi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarak 3,4 milyon tona yükseldi.

Söz konusu dönemde çelik üretiminin Brezilya'da yüzde 4 azalarak 2,9 milyon tona gerilediği ve İran'da yüzde 20,7 azalarak 2,2 milyon tona indiği tahmin ediliyor.

Bu arada, Ocak-Nisan döneminde küresel ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1 azalarak 619,1 milyon tona geriledi.
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