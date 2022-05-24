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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin'deki Türkiye mezunlarıyla buluştu!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ziyareti kapsamında Ramallah'taki Türkiye Mezunları Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Ekleme: 24.05.2022 - 20:22 Güncelleme: 24.05.2022 - 20:23 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin'deki Türkiye mezunlarıyla buluştu!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ziyareti kapsamında Ramallah'taki Türkiye Mezunları Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nun Türkiye'deki okul ve üniversitelerden mezun olan Filistinlilerle buluştuğu etkinliğe, Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mahmud Matar ve Türkiye-Filistin Dostluk Derneği Başkanı Muhammed Cevher ile Türkiye'den mezun Filistinliler katıldı.

Burada Türkiye'deki üniversitelerden mezun olan Filistinlilere hitap eden Çavuşoğlu, 'Türkiye'de eğitim görüp, ekmeğimizi yiyip, suyumuzu içerek, siz de bizden biri oldunuz. Kardeş Filistin'le aramızda dostluk köprüsü kuruyorsunuz.' dedi.

Yurtdışı Türkler Başkanlığının (YTB) Türkiye Mezunları Derneğinin faaliyetlerini desteklediğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

'Sizleri Türkiye'nin buradaki daimi elçileri olarak görüyoruz. Filistin ile gönül birliğimiz var ama Türkçe bildiğiniz için sizlerle ayrıca dil birliğimiz var. YTB Türkiye Burslarıyla veya kendi imkanlarıyla Türkiye'de okuyan yabancı öğrencilerin sayısının arttığını görmek de bizi mutlu ediyor.

Türkiye Bursları bakımından Filistin her zaman ilk 5-6 ülkenin içinde geliyor. Türkiye'de eğitim alan Filistinli öğrencilerin de gerek bürokraside gerekse iş dünyasında istihdam yaratarak Filistin halkına ne kadar katkı sağladığını görüyoruz. Bu sayının daha da artmasını istiyoruz. 2 bin 155 Filistinli öğrenci kardeşimize Türkiye'de eğitim için burs vermişiz. Şu anda eğitime devam eden burslu öğrencilerin sayısı 571. Sadece 2021'de 214 Filistinli kardeşimize burs vermişiz.'

Çavuşoğlu, Türkiye ile Filistin arasında kültürel ilişkileri daha da ilerletmek istediklerini vurgulayarak, '15 genç Filistinli diplomat kardeşimize de Türkçe dersleri veriyoruz. Bu diplomat kardeşlerimizle Filistin davasını birlikte savunacağız. Filistin'i ve Filistinlileri savunmak hem Müslümanların hem tüm insanlığın görevi. Bizim ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya ev sahipliği yapan Filistin, tarihimizin, kültürümüzün, değerlerimizin, medeniyetimizin ayrılmaz parçası.' diye konuştu.

Filistinlilerden Türkçe öğrenimine yoğun ilgi

Etkinlikte konuşan Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer de Türkiye Dışişleri Bakanı'nın ziyaretinin Filistin'de uzun zamandır hasretle beklendiğini dile getirdi.

Türkiye ve Filistin halkları arasında çok büyük bir yakınlık olduğunu vurgulayan Demirer, 'Bu yakınlığı ortak değerler ve ortak tarihle açıklamanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Türkiye'nin Filistin sevgisi, sayın Cumhurbaşkanımızın Filistin davasını her platformda savunması belki bunu daha fazla açıklayacaktır.' şeklinde konuştu.

Filistinliler nezdinde Türkçe öğrenimine büyük ilgi olduğunu da kaydeden Demirer, Yunus Emre Kültür Merkezinin Kudüs ve Ramallah kentlerindeki şubelerinde Türkçe öğrenmek isteyen Filistinlilerin yoğun talepleri olduğunu belirtti.

Türkiye Mezunları Derneği Başkanı Prof. Dr. Matar da Türkiye'den mezun olan Filistinlileri 'gerçek ve gayriresmi büyükelçiler' olarak nitelendirdi.

'Türkiye mezunları arasındaki Filistinlilerden bakan, bürokrat, akademisyen ve çok sayıda meslek öncüleri bulunduğuna' dikkati çeken Matar, Çavuşoğlu'nun ziyaretinin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda Türkiye mezunları için yeni ufuklar açacağını dile getirdi.
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