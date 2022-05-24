Bakan Varank: 150 kişi uzay başvurusunu tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "uzaya gönderilecek vatandaş" haberinin ardından ilgili websitesini 2.7 milyon kişinin ziyaret ettiğini ve 150 kişinin şartları tamamlayarak başvurduğunu aktardı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı'mız projeyi duyurduktan şu ana kadar sayfayı (www.uzaya.gov.tr) 2,7 milyon kişi ziyaret etti. 27 bin kişi de kayıt sayfasına giriş yaptı. Şu anda bütün şartları sağlayan ve başvurusunu tamamlayan kişi sayısı da 150" dedi.



RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI



Milli Uzay Programı Strateji Belgesi Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Uzay sektörünün hızla gelişerek tüm insanların hayatına dokunan ve değer üreten bir alan olduğu vurgulanan Genelgede "Uzaya erişim ve uzayın kullanımında bağımsızlığın güvenceye alınması, uzay ekosisteminin güçlendirilmesi, uzay toplum yararına kullanılması imkânlarının geliştirilmesi, küresel uzay pazarından giderek daha fazla pay alınması, uzayın barışçıl amaçlarla kullanımını destekleyen uluslararası iş birliği imkânlarının geliştirilmesi; uzay stratejisinin verimli, güvenli ve sürdürülebilir şekilde gerçekleştirilmesi ülkemiz için büyük önem arz etmektedir" denildi.