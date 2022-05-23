Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi netleşti!

Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini yeni haftaya girilirken en çok arananlar arasında yer alırken Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı. 2022 Mayıs enflasyon oranı TÜFE, emekli ve memur Temmuz zammı başta olmak üzere birçok kalemde ücretleri etkileyeceğinden önem arz ediyor. Mayıs ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklanacak. Peki enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte Mayıs enflasyon beklentileri ve tahminleri ile beraber tüm detaylar...

vatandaşın gelirini etkileyecek Mayıs ayı enflasyon oranı TÜFE, TÜİK tarafından açıklanacak.2022 MAYIS ENFLASYON ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?Mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından saat 10:00'da son dakika olarak açıklanacak.Öte yandan Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyon beklentisi ve tahmini netleşti.NİSAN 2022 ENFLASYON ORANI AÇIKLANDITÜİK tarafından açıklanan Nisan ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 7,25 yıllık bazda ise yüzde 69,97 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 34,46 oldu. Bu rakam Mayıs ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.2022 YILININ İLK 4 AYI İÇİN ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU2022 yılının ilk 4 ayı için enflasyon rakamı yüzde 31,71 olarak kesinleşti. 2022 yılının ilk 4 ayında gelen bu enflasyon verisi, emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak. Mayıs ve Haziran enflasyon oranı netleşince milyonların beklediği Temmuz zam oranı kesinleşecek.MERKEZ BANKASI MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ VE TAHMİNİ BELLİ OLDU!Merkez Bankası'nın açıklamaları dikkate alındığında Mayıs ayında Türkiye'de enflasyon oranının zirve yapması bekleniyor.Enflasyon beklenti anketi yayımlandıBunun yanında 'Mayıs enflasyon beklenti anketi' de yayımlandı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, bu anket döneminde yüzde 57,92 oldu. Mayıs ayı enflasyon beklentisi de yüzde 3,97 oldu.Uluslararası yatırım bankası JP Morgan Türkiye'de enflasyonun Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 72 ile zirve yapmasını beklediğini açıkladı.Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre hesaplananyeni emekli ve memur Temmuz zammı hesabı için Sabah.com.tr'yi takip edin.