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Türkiye'den ABD'ye 'Uyarı' misillemesi! 'Büyük gösterilere karşı dikkatli olun'

ABD Büyükelçiliği, CHP'nin dün İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting öncesinde "Tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermilere karşı dikkatli olun" ifadeleriyle uyarıda bulunmuştu. Türkiye'den ABD'nin yaptığı bu provokatif açıklamaya misilleme geldi. Dışişleri Bakanlığı, ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir." ifadeleri kullanıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü de uyarıyı kendi sayfasından yayınladı.

Türkiye'den ABD'ye 'Uyarı' misillemesi! 'Büyük gösterilere karşı dikkatli olun'
Ekleme: 22.05.2022 - 12:11 Güncelleme: 22.05.2022 - 12:11 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den ABD'ye 'Uyarı' misillemesi! 'Büyük gösterilere karşı dikkatli olun'
Dışişleri Bakanlığı, ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için Türk vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Türkiye'den ABD'ye 'Uyarı' misillemesi! 'Büyük gösterilere karşı dikkatli olun'

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN SİNSİ MESAJ!

ABD Büyükelçiliği, CHP'nin dün İstanbul Maltepe'de düzenlediği miting öncesinde "Tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve öldürücü olmayan mermilere karşı dikkatli olun" ifadeleriyle provokatif bir uyarıda bulunmuştu.

ABD'DEKİ TÜRK VATANDAŞLARINA UYARI: DİKKATİ OLUN

Bakanlıktan misilleme niteliğinde yapılan yazılı açıklamada, "ABD'de yapılacak büyük gösteri ve organizasyonlarda vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmalarında fayda görülmektedir. ABD güvenlik birimleri her ne kadar bu tip organizasyonlarda meydana gelebilecek protesto ve gösteriler için önlem alıyor olsa da, geçmişte yaşanan olaylarda, gerçek mermi kullanıldığı, elektroşok uygulandığı, gazla müdahale edildiği ve şiddet eylemlerinin de yaşandığı unutulmamalıdır. Bu itibarla, kontrol edilmesi zor olan bu tür olaylarda şiddete maruz kalınabileceği ihtimali de dikkate alınarak, gerekli olmadığı sürece büyük gösteri ve organizasyonlardan kaçınılması tavsiye edilmektedir. Bu hususlar ışığında vatandaşlarımızın kalabalıklardan kaçınmaları, sade bir profil çizmeleri ve dikkat çekecek davranışlarda bulunmamaları, protesto ve gösteri alanlarından uzak durmaları, yakınlarını bulundukları yerden haberdar etmeleri, olabilecek anlık gelişmeler için medyayı takip etmelerinde fayda görülmektedir" denildi.

Türkiye'den ABD'ye 'Uyarı' misillemesi! 'Büyük gösterilere karşı dikkatli olun'

EGM DE UYARDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) Twitter hesabından yapılan açıklamada ise, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak geniş katılımlı organizasyonlarda vatandaşlarımızın güvenliği için dikkatli olmaları önem arz etmektedir. Amerikan polisi her ne kadar bu tip organizasyonlarda çıkan protestolar için önlem alıyor olsa da geçmişte yaşanan olaylarda gerçek mermi ve elektroşok kullanımı, göz yaşartıcı gaz ile müdahale ve şiddet olayları unutulmamalıdır. Bu tip gösteriler kontrol edilmesi zor olduğu için şiddete dönüşebilir, bu nedenle bu organizasyonlardan kaçının" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den ABD'ye 'Uyarı' misillemesi! 'Büyük gösterilere karşı dikkatli olun'
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