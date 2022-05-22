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Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi!

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 22.05.2022 - 10:29 Güncelleme: 22.05.2022 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi!Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, askerlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.

Duyuru Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.'
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