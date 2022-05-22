Suriye'nin kuzeyinde 12 terörist etkisiz hale getirildi!

Kahraman Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, askerlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.Duyuru Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:'Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.'